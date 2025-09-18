  
la segnalazione

Sottopasso ciclopedonale al parco Callas, la sicurezza resta un problema

In foto: dalla pagina FB di Sergio Giordano
dalla pagina FB di Sergio Giordano
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Gio 18 Set 2025 07:58 ~ ultimo agg. 08:12
Un passaggio trafficato che rappresenta una criticità dal punto di vista della sicurezza degli utenti. Dei problemi del sottopasso ciclopedonale del parco Callas, che collega città e lungomare, si è fatto da tempo portavoce il riminese Sergio Giordano, con l'appoggio di numerosi cittadini: troppo stretto il passaggio per la compresenza di pedoni, ciclisti, monopattini e quant'altro.

Come da risposta ricevuta dall'URP, Giordano ricorda che "Il Comune di Rimini con Deliberazione di Giunta Comunale N. 152 del 11/05/2021 (4 anni e 5 mesi fa !) ha approvato il progetto di Potenziamento e riqualificazione del Sottopasso ciclo-pedonale Ausa nel Parco Maria Callas (detto comunemente Parco Cervi). Tale intervento prevede la realizzazione di un nuovo sottopasso in affiancamento a quello esistente (che sarà dismesso). Il nuovo sottopasso  prevede una separazione dei flussi ciclabili da quelli pedonali , che avranno sede propria rialzata atta a garantire  la sicurezza degli utenti " . Opera che rientra in un protocollo d’intesa tra Ferrovie dello Stato, Regione Emilia Romagna e Comune di Rimini. 

Ma nell'attesa Giordano chiede adeguata segnaletica orizzontale e verticale oppure una pedonalizzazione per tutti i cinquanta metri con larghezza di tre metri. 

