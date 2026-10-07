Il sindaco sugli otto agenti: sarà aperta istruttoria per riflessi disciplinari

Colpito profondamente dalla notizia, ma anche fiducioso che presto si possa fare chiarezza sui reati contestati anche per tutelare l'onorabilità delle persone e del comune. Il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad, con una nota, interviene sulla inchiesta della Procura che vede indagati, a vario titoli, otto agenti della Polizia Locale ( vedi notizia ). Spiega anche come si muoverà l'ente:

"Nella notte, la Procura di Rimini ha eseguito perquisizioni domiciliari nei confronti di 8 agenti della Polizia locale di Rimini. Confidiamo che in tempi rapidi venga fatta piena luce sui reati contestati, a tutela delle persone e dell'onorabilità del Comune di Rimini. Abbiamo completa fiducia negli investigatori e nella trasparenza e serenità con cui verranno condotti i necessari, successivi approfondimenti. Altresì non abbiamo dubbi sull'integrità del Corpo della Polizia locale di Rimini. Nelle prossime ore, il Comune di Rimini aprirà l'istruttoria per valutare i riflessi disciplinari delle condotte contestate".