"nessun dubbio su integrità"
Il sindaco sugli otto agenti: sarà aperta istruttoria per riflessi disciplinari
In foto: il sindaco Sadegholvaad
di Redazione
1 min
Colpito profondamente dalla notizia, ma anche fiducioso che presto si possa fare chiarezza sui reati contestati anche per tutelare l'onorabilità delle persone e del comune. Il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad, con una nota, interviene sulla inchiesta della Procura che vede indagati, a vario titoli, otto agenti della Polizia Locale (vedi notizia). Spiega anche come si muoverà l'ente:
"Nella notte, la Procura di Rimini ha eseguito perquisizioni domiciliari nei confronti di 8 agenti della Polizia locale di Rimini. Confidiamo che in tempi rapidi venga fatta piena luce sui reati contestati, a tutela delle persone e dell'onorabilità del Comune di Rimini. Abbiamo completa fiducia negli investigatori e nella trasparenza e serenità con cui verranno condotti i necessari, successivi approfondimenti. Altresì non abbiamo dubbi sull'integrità del Corpo della Polizia locale di Rimini. Nelle prossime ore, il Comune di Rimini aprirà l'istruttoria per valutare i riflessi disciplinari delle condotte contestate".
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