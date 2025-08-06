  
Indietro
menu
menu

5000 km in solitaria

Da Rimini a Capo Nord: il sindaco premia il ciclista riminese Stefano Pagliarani

In foto: Pagliarani con il sindaco Sadegholvaad
Pagliarani con il sindaco Sadegholvaad
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Mer 6 Ago 2025 14:28 ~ ultimo agg. 7 Ago 05:02
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio
Questa mattina il Sindaco Jamil Sadegholvaad ha ricevuto nella Sala della Giunta il ciclista riminese Stefano Pagliarani, 67 anni, protagonista di una straordinaria impresa cicloturistica che lo ha portato da Rimini fino a Capo Nord.
L'incontro è stata l'occasione per conoscere da vicino questo appassionato sportivo e per ascoltare il racconto del suo ultimo viaggio: 44 giorni in solitaria per percorrere quasi 5000 chilometri in bicicletta fino al punto più settentrionale d'Europa.
 
Pagliarani, ex dipendente Enel, ha scoperto la passione per la bicicletta dopo il periodo del COVID. Da allora, pedalando sempre in solitaria, ha toccato tutti i punti estremi dell'Europa: dalla Sicilia a Istanbul, dal Portogallo fino a questa ultima impresa appena conclusa che lo ha portato a Capo Nord. Durante l'incontro, il Primo Cittadino ha espresso i suoi complimenti per questa straordinaria avventura e ha donato a Pagliarani una medaglia raffigurante il suo segno zodiacale e la cappella dei pianeti del Tempio Malatestiano, simbolo della città di Rimini. Un riconoscimento per celebrare non solo l'impresa sportiva, ma anche la determinazione e lo spirito di avventura di un cittadino riminese che, con le sue pedalate, porta il nome della città ai confini d'Europa.
Altre notizie
Meeting
per venerdì 22 agosto

Digiuno e preghiera per la pace, il Meeting accoglie l'appello del Papa
di Redazione
repertorio
arrestato un 34enne

Turista 14enne molestato sessualmente in acqua. In spiaggia scoppia il caos
di Lamberto Abbati
@newsrimini
' i conti a fine stagione'

Legacoop su caro spiaggia: a Rimini prezzi competitivi, pesa caos concessioni
di Redazione
Jamil Sadegholvaad
avvistamenti lupi

Lupi. Sadegholvaad: Serve un piano comune. Parma (PD) interroga in Regione
di Redazione
i controlli fuori dai locali
A misano

Controlli fuori dalle disco. Appiedati automobilisti: avevano alzato il gomito
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO