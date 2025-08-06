Da Rimini a Capo Nord: il sindaco premia il ciclista riminese Stefano Pagliarani

Questa mattina il Sindaco Jamil Sadegholvaad ha ricevuto nella Sala della Giunta il ciclista riminese Stefano Pagliarani, 67 anni, protagonista di una straordinaria impresa cicloturistica che lo ha portato da Rimini fino a Capo Nord.

L'incontro è stata l'occasione per conoscere da vicino questo appassionato sportivo e per ascoltare il racconto del suo ultimo viaggio: 44 giorni in solitaria per percorrere quasi 5000 chilometri in bicicletta fino al punto più settentrionale d'Europa.

Pagliarani, ex dipendente Enel, ha scoperto la passione per la bicicletta dopo il periodo del COVID. Da allora, pedalando sempre in solitaria, ha toccato tutti i punti estremi dell'Europa: dalla Sicilia a Istanbul, dal Portogallo fino a questa ultima impresa appena conclusa che lo ha portato a Capo Nord. Durante l'incontro, il Primo Cittadino ha espresso i suoi complimenti per questa straordinaria avventura e ha donato a Pagliarani una medaglia raffigurante il suo segno zodiacale e la cappella dei pianeti del Tempio Malatestiano, simbolo della città di Rimini. Un riconoscimento per celebrare non solo l'impresa sportiva, ma anche la determinazione e lo spirito di avventura di un cittadino riminese che, con le sue pedalate, porta il nome della città ai confini d'Europa.