indagini dei Carabinieri

Minacciano il personale dell'Ufficio Postale di Misano e fuggono col contante

In foto: l'Ufficio Postale di via Roma (Google Maps)
l'Ufficio Postale di via Roma (Google Maps)
di Redazione   
Sab 20 Dic 2025 16:52 ~ ultimo agg. 19:14
Tempo di lettura 1 min
Questa mattina, sabato, intorno alle 10 due sconosciuti, travisati con sciarpa e cappello, si sono introdotti all’interno dell’Ufficio Postale di via Roma a Misano e sotto minaccia verbale si sono fatti consegnare dal personale della filiale il denaro contante presente in cassa. I malviventi, che nel corso dell’azione non hanno mostrato armi, dopo essersi impossessati di alcune centinaia di euro contenute nelle casse si sono dati alla fuga, mentre l'allarme era già scattato. Hanno usato un’auto risultata oggetto di furto alcune settimane fa. Non c'è stato nessun ferito tra il personale e i due clienti presenti al momento dei fatti.
Sono in corso le indagini da parte dei Carabinieri della Compagnia di Riccione e della locale Stazione Carabinieri.

