Il Play Hall di Riccione sarà intitolato a Massimo Pironi

Il Play Hall di Riccione sarà intitolato all'ex sindaco Massimo Pironi. E' arrivato infatti il decreto della Prefettura di Rimini che ufficializza la decisione. Pironi perse la vita tragicamente il 7 ottobre 2022 in un incidente stradale sull’autostrada A4, insieme a cinque ragazzi del Centro 21, Maria Aluigi, Francesca Conti, Rossella De Luca, Valentina Ubaldi e Alfredo Barbieri, e all’educatrice Romina Bannini. Un dolore che rimane inciso nella memoria della comunità riccionese.

Pur non essendo trascorsi i dieci anni dalla sua scomparsa, la Prefettura – sentito il parere della Deputazione di Storia Patria per le province di Romagna presso l’Archivio di Stato di Bologna e avuto il nulla osta dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini – ha riconosciuto la straordinarietà della figura di Massimo Pironi e concesso l’autorizzazione a legare per sempre il suo nome a uno dei luoghi più vivi della città.

“L’ex sindaco si è distinto per essere uno dei protagonisti della cultura sportiva di Riccione e della politica amministrativa, intesa come servizio alla comunità e attività di volontariato, soprattutto a favore dei ragazzi con disabilità” così recita un tratto della autorizzazione prefettizia.

Nel 2024 furono raccolte oltre 500 firme in una petizione consegnata alla sindaca Angelini dalle associazioni sportive Riccione Podismo, Pattinaggio Riccione, Volley Riccione, Riccione 1926, Centro Kiai e Polisportiva Riccione per chiedere di intitolare un “luogo di sport” all'ex primo cittadino.

“Questa intitolazione è un atto d’amore verso Massimo Pironi. Il Play Hall sarà la casa della sua memoria, un luogo di sport, amicizia e inclusione, proprio come lui avrebbe voluto - dichiara la sindaca Daniela Angelini - . E oggi, nel giorno dell’anniversario della sua scomparsa, questo gesto assume un significato ancora più profondo: Riccione non dimentica chi ha donato tutto sé stesso alla comunità. Il suo esempio continuerà a illuminare la nostra città e a vivere nelle nuove generazioni”.

Nelle prossime settimane l’amministrazione comunale terrà una cerimonia ufficiale per ricordare Pironi e i ragazzi del Centro 21.