venerdì 10 ottobre

Quale bellezza salverà il mondo? A Rimini un incontro con Suor Maria Gloria Riva

In foto: Suor Gloria Riva a Rimini
Suor Gloria Riva a Rimini
di Redazione   
Mar 7 Ott 2025 15:32 ~ ultimo agg. 15:43
Suor Maria Gloria Riva, dopo il suo memorabile intervento alla presenza di Papa Leone XIV e di tutta la Curia romana il 9 giugno scorso a Roma per il Giubileo della Santa Sede, sarà il 10 ottobre  a Rimini (Chiesa di Sant’Agostino alle ore 21,00) con una conferenza intitolata “Quale bellezza salverà il mondo? Da dove nasce la Speranza”. L’incontro è organizzato dal Centro Internazionale Giovanni Paolo II, in collaborazione con l’Istituto Superiore di Scienze Religiose “A. Marvelli” e la Confraternita di San Girolamo con lo scopo di porre ancora al centro il significato del Giubileo.

 

