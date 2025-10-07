Quale bellezza salverà il mondo? A Rimini un incontro con Suor Maria Gloria Riva

Suor Maria Gloria Riva, dopo il suo memorabile intervento alla presenza di Papa Leone XIV e di tutta la Curia romana il 9 giugno scorso a Roma per il Giubileo della Santa Sede, sarà il 10 ottobre a Rimini (Chiesa di Sant’Agostino alle ore 21,00) con una conferenza intitolata “Quale bellezza salverà il mondo? Da dove nasce la Speranza”. L’incontro è organizzato dal Centro Internazionale Giovanni Paolo II, in collaborazione con l’Istituto Superiore di Scienze Religiose “A. Marvelli” e la Confraternita di San Girolamo con lo scopo di porre ancora al centro il significato del Giubileo.