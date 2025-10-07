  
Indietro
menu
menu

sulla mancata autorizzazione

I Liberal Democratici di Rimini: 7 ottobre, non ci sono morti di serie A e B

In foto: l'Arena Francesca da Rimini
l'Arena Francesca da Rimini
di Redazione   
Tempo di lettura 3 min
Mar 7 Ott 2025 16:56 ~ ultimo agg. 17:15
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 3 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio
Il Partito Liberal Democratico di Rimini interviene sulla manifestazione inizialmente annunciata per oggi all'arena Francesca da Rimini per commemorare il 7 ottobre dal punto di vista degli attentati contro Israele e poi revocata poche ore dopo l'annuncio. 
"Oggi ricorre l’anniversario del tragico attacco terroristico perpetrato da Hamas contro civili israeliani e non, che provocò la morte di 1.200 persone innocenti e il rapimento di circa 250 individui, alcuni dei quali risultano ancora oggi ostaggio dei terroristi, vivi o deceduti.
Per ricordare le vittime e chiedere il rilascio degli ostaggi, un gruppo di cittadini riminesi – tra cui esponenti della società civile e rappresentanti di forze politiche – aveva programmato per oggi una breve e pacifica commemorazione presso l’Arena Francesca da Rimini, adiacente al Castello Malatestiano. Un momento sobrio e privo di qualsiasi carattere di protesta o corteo: solo raccoglimento, memoria e rispetto per chi non c’è più".
"La commemorazione - spiegano i Liberal Democratici riminesi - non è stata autorizzata dalle forze dell’ordine perché non era possibile garantire la nostra sicurezza. Una scelta che consideriamo grave e dolorosa, ancor più se pensiamo che nelle stesse ore, la città ospita un corteo dal titolo “L’empatia salverà il mondo” e le motivazioni: “Stop al genocidio a Gaza”, “Riconoscimento dello Stato di Palestina”, “Fine della complicità italiana nella vendita di armi”, “Diritti umani e diritto internazionale garantito”, senza alcun riferimento alla strage del 7 ottobre, alle 1.200 vite spezzate e ai 250 rapiti ma solo colori: nero, rosso, bianco e verde".
"È paradossale e inaccettabile che, proprio nel giorno in cui si ricordano le vittime del più grave attacco terroristico contro ebrei dalla Shoah, non si riesca a garantire la sicurezza a una commemorazione silenziosa, mentre si è consentito un corteo. Tutti i civili innocenti morti in questo conflitto – israeliani e palestinesi – hanno la stessa dignità e meritano di essere ricordati: non ci sono morti di serie A e morti di serie B.
Riteniamo che impedire iniziative pacifiche di memoria per le vittime di terrorismo e per la liberazione degli ostaggi rappresenti un vulnus inaccettabile ai principi democratici del nostro Paese. Il diritto di riunirsi pacificamente e di manifestare liberamente il proprio pensiero è garantito dagli articoli 17 e 21 della Costituzione italiana e non può essere sacrificato".
Il Partito Liberal Democratico chiede "con forza che le istituzioni locali e nazionali si assumano la responsabilità di garantire il diritto alla memoria e alla sicurezza di tutti i cittadini, affinché il ricordo delle vittime innocenti non sia mai ostaggio di tensioni politiche".
Altre notizie
Il podio
CIV PreMoto3

Gran finale al Mugello per il Team Leopard Academy by Roc’n’DeA
di Icaro Sport
FOTO
Suor Gloria Riva a Rimini
venerdì 10 ottobre

Quale bellezza salverà il mondo? A Rimini un incontro con Suor Maria Gloria Riva
di Redazione
Riccione
dibattito sui numeri

Azione Riccione: i dati negativi attestano fallimento della politica turistica
di Redazione
il TTG
8-10 ottobre

Il ministro Santanché inaugura il TTG a Rimini. Attesi buyer da 75 paesi
di Redazione
la sindaca Angelini con Dacia Maraini
la tre giorni al Cocoricò

Tre giorni di scoperte e impegno civile per il 58° Premio Riccione Teatro
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO