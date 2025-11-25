Il geolocalizzatore evita il furto della bici. Arrestato pluripregiudicato

Nel pomeriggio di lunedì è andato in ospedale a Rimini in bici elettrica, l'ha parcheggiata e chiusa, ma quando è stato all'interno dell'Infermi una notifica sul suo cellulare, inviata dal geolocalizzare posizionato sul mezzo, gli ha comunicato che si stava spostando. Immaginando fosse in atto un furto ha subito allertato la Polizia ed è andato nel parcheggio dove ha notato il ladro che di peso stava portando via la bici. Di li a poco, è arrivata una volante e gli agenti, seguendo le indicazioni della vittima, hanno notato in lontananza l'uomo che armeggiava attorno al mezzo, nel tentativo di scardinare il lucchetto. Appena vistosi scoperto, il ladro ha provato a darsi alla fuga, ma è stato fermato dopo un breve inseguimento a piedi. Dai controlli fatti in questura è emerso che si tratta uno straniero pluripregiudicato per reati contro il patrimonio e per reati in materia di stupefacenti e immigrazione, irregolare sul territorio nazionale, con una misura limitativa della libertà personale in atto, già più volte tratto in arresto. In attesa del rito per direttissima è stato nuovamente arrestato per tentato furto aggravato, e denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere, visto che nello zaino aveva diversi arnesi