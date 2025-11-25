Droga e alcool, controlli dei Carabinieri in Valmarecchia: diversi fermati

I Carabinieri di Novafeltria hanno complessivamente controllato 162 veicoli, 197 persone e 8 esercizi pubblici, deferito in stato di libertà 5 soggetti e proceduto al ritiro di 3 patenti nell'ambito di una serie di controlli in Valmarecchia. Un 23enne, già noto alle forze dell'ordine, è stato trovato in possesso di 6 grammi di cocaina e 495 euro in contanti e denunciato per detenzione ai fini di spaccio.

Un 54enne a Pennabilli, un 49enne con ciclomotore a Montecopiolo e una giovane neopatentata a Novafeltria, sono invece risultati positivi all’accertamento alcolemico. Tutti i fermati sono stati sanzionati e il loro documento di guida è stato ritirato. Sanzionato anche un 35enne residente a Novafeltria, sorpreso alla guida con patente revocata; il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo. Ad un 61enne, residente in Umbria, è stato invece contestato l’esercizio di attività commerciale abusiva e gli è stata sequestrata la merce. Segnalati infine alla locale Prefettura due assuntori di stupefacenti, sorpresi con dosi di hashish e marijuana per uso personale.