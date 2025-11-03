a 75 anni
Si è spento Daniele Leardini, storico militante della sinistra
In foto: Daniele Leardini (da Facebook)
di Redazione
1 min
Lun 3 Nov 2025 17:42 ~ ultimo agg. 18:04
Si è spento a 75 anni il riminese Daniele Leardini, storico militante della sinistra. Iscritto a Anpi, Arci e militante del locale circolo de il Manifesto, ha sostenuto tante cause politiche, sociali e pacifiste fino alle ultime iniziative pro Gaza. Impegnato da sempre, nel '68 era stato protagonista nelle manifestazioni studentesche riminesi. Negli ultimi anni aveva appoggiato l'esperienza politica di Coraggiosa.
La famiglia fa sapere che l'ultimo saluto si terrà mercoledì 5 novembre alla sala del Commiato al cimitero di Rimini dalle 9.30.
