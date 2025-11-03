  
a 75 anni

Si è spento Daniele Leardini, storico militante della sinistra

In foto: Daniele Leardini (da Facebook)
Daniele Leardini (da Facebook)
di Redazione   
Lun 3 Nov 2025 17:42
Si è spento a 75 anni il riminese Daniele Leardini, storico militante della sinistra. Iscritto a Anpi, Arci e militante del locale circolo de il Manifesto, ha sostenuto tante cause politiche, sociali e pacifiste fino alle ultime iniziative pro Gaza. Impegnato da sempre, nel '68 era stato protagonista nelle manifestazioni studentesche riminesi. Negli ultimi anni aveva appoggiato l'esperienza politica di Coraggiosa. 

La famiglia fa sapere che l'ultimo saluto si terrà mercoledì 5 novembre alla sala del Commiato al cimitero di Rimini dalle 9.30.

