Intervento Hera
Lavori alla condotta idrica. Viabilità interrotta su via Orsoleto per 4 giorni
In foto: Un cantiere Hera
di Redazione
1 min
Ven 28 Nov 2025 12:04 ~ ultimo agg. 12:20
Dalle 7 di lunedì 1° dicembre fino a giovedì 4 dicembre via Orsoleto a Rimini verrà interrotta all’altezza dell’incrocio con via Longastrino per un intervento su una condotta idrica di primaria importanza per la distribuzione dell’acqua alla città.
Per contenere i disagi Hera ha predisposto misure per minimizzare l'impatto sul traffico locale. Una apposita segnaletica indicherà i percorsi alternativi. Il traffico sarà deviato sulle vie Maiano, Manfroni, delle Cascine, San Giovenale e Popilia. L'Azienda assicura che l'intervento non prevede interruzioni del servizio idrico e assicura che farà il possibile per contenere al minimo i tempi dei lavori.
Il numero di pronto intervento è 800.713.900.
