Area Fox, c'è ancora da attendere. Nuova convenzione a inizio 2026

Ci sarà ancora da attendere per veder partire il cantiere dell'ex Area Fox a Rimini. Supermercato Coop e soprattutto parcheggio da oltre 300 posti dovevano ormai essere a regime da almeno un paio d'anni ma le ruspe si sono bloccate quasi subito. A chiedere aggiornamenti sul futuro dell'intervento è stato in consiglio comunale il consigliere della Lista Lisi Stefano Brunori a cui ha risposto l'assessora alla pianificazione territoriale Valentina Ridolfi. A quanto emerso, Coop ha presentato nei mesi scorsi una nuova richiesta di modifica al precedente permesso di costruire approvato nel febbraio 2022 dal consiglio comunale, attualmente in fase istruttoria con conferenza dei servizi aperta. Già nell'agosto 2024 era stata chiesta la sospensione del procedimento per integrare la documentazione necessaria proprio alla conferenza dei servizi. Sono in corso gli approfondimenti tecnici e amministrativi visto che la nuova proposta modifica infatti gli accordi stabiliti. La rinnovata convenzione, se non ci saranno intoppi, dovrebbe arrivare in consiglio comunale per l'approvazione all'inizio del 2026.

La proprietà ha comunicato che i lavori di sistemazione del parcheggio temporaneo riprenderanno quindi nella primavera del prossimo anno.

Intanto negli ultimi giorni la degradata area di cantiere è stata in parte sistemata con lo sfalcio dell'erba e lo spostamento delle macerie.

Risposte che non hanno soddisfatto il consigliere Brunori: "io non ero in consiglio quando l'intervento è stato deliberato e li avrei preferito magari un bel parco ma visto che è stato deciso diversamente, almeno venga fatto il parcheggio e si completino i lavori anche per la struttura" ha detto