Il 'Colonnello' del pollo fritto sbarca a Rimini col KFC di via Flaminia Conca

Il marchio più conosciuto a livello mondiale del pollo fritto è sbarcato a Rimini. Il nuovo ristorante Kentucky Fried Chicken in via Flaminia Conca 145 ha una sala interna da 350 metri quadri e 100 posti a sedere, un dehors da 50 metri quadri più altri 100 metri quadri di superficie esterna e una corsia drive-thru.

Con un'attenzione particolare a chi frequenta la movida del fine settimana, il locale KFC sarà aperto dalle 11 alle 5 del mattino il venerdì e il sabato, e dalle 11 alla 1 da domenica a giovedì. Stessi orari anche per il drive-thru e per il delivery. Sono 45 i nuovi posti di lavoro creati sul territorio con questa apertura.

KFC, Kentucky Fried Chicken, nasce dall’idea imprenditoriale del Colonnello Harland Sanders, ancora oggi simbolo del brand come nei pannelli del ristorante di via Flaminia.





