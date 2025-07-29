  
Indietro
menu
menu

da oggi aperto al pubblico

Il 'Colonnello' del pollo fritto sbarca a Rimini col KFC di via Flaminia Conca

In foto: @newsrimini
@newsrimini
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Mar 29 Lug 2025 12:14 ~ ultimo agg. 5 Ago 05:48
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Il marchio più conosciuto a livello mondiale del pollo fritto è sbarcato a Rimini.  Il nuovo ristorante Kentucky Fried Chicken in via Flaminia Conca 145 ha una sala interna da 350 metri quadri e 100 posti a sedere, un dehors da 50 metri quadri più altri 100 metri quadri di superficie esterna e una corsia drive-thru

Con un'attenzione particolare a chi frequenta la movida del fine settimana, il locale KFC sarà aperto dalle 11 alle 5 del mattino il venerdì e il sabato, e dalle 11 alla 1 da domenica a giovedì. Stessi orari anche per il drive-thru e per il delivery. Sono 45 i nuovi posti di lavoro creati sul territorio con questa apertura. 

KFC, Kentucky Fried Chicken, nasce dall’idea imprenditoriale del Colonnello Harland Sanders, ancora oggi simbolo del brand come nei pannelli del ristorante di via Flaminia.  



Altre notizie
@newsrimini
' i conti a fine stagione'

Legacoop su caro spiaggia: a Rimini prezzi competitivi, pesa caos concessioni
di Redazione
Jamil Sadegholvaad
avvistamenti lupi

Lupi. Sadegholvaad: Serve un piano comune. Parma (PD) interroga in Regione
di Redazione
i controlli fuori dai locali
A misano

Controlli fuori dalle disco. Appiedati automobilisti: avevano alzato il gomito
di Redazione
il bando scade il 25 agosto
FOTOGRAFIA

Ultimi giorni per partecipare alla 24^ edizione del Premio Marco Pesaresi
di Redazione
spiaggia libera tutti rimini
spazio inclusivo

Spiaggia Libera Tutti, superati i mille ingressi nei primi due mesi
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO