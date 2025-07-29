  
a tutela dei nidi

C.I.T.A.N.G.E sostiene il varco a mare del Marano. Basta grandi eventi

In foto: la proposta del varco
la proposta del varco
di Redazione   
Mar 29 Lug 2025 16:40 ~ ultimo agg. 6 Ago 02:17
Tempo di lettura 2 min
Il Coordinamento Nazionale C.I. T.A.N.G.E., che riunisce oltre cinquantacinque associazioni ambientaliste, scende in campo per sostenere il progetto di rinaturalizzazione "Varco a mare e area del Marano" anche a tutela di eventuali nidi di fratini e di quello della tartaruga caretta caretta, la cui schiusa è attesa dopo la metà di agosto. I coordinatori Franco Sacchetti e Silvia Filippi hanno scritto al sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad spiegando di sostenere con forza la Proposta per l’atto Istitutivo dell'Area di Riequilibrio Ecologico promossa dall'APS Basta Plastica in Mare Network e redatto dai professionisti del settore, di ingegneria e architettura, unitamente ad autorevoli consulenze legali.

"Se, da un lato del corso d'acqua, il Comune di Riccione - scrive il coordinamento - ha emanato un'ordinanza che vieta eventi e manifestazioni rumorose e invasive nei pressi del nido, dall'altro lato il Comune di Rimini ha riproposto anche per il 2025 la manifestazione con concerti di massa denominata Rimini Beach Arena, della quale sabato scorso si è svolta la prima data che, sebbene delocalizzata per maltempo presso il Cocorico, era prevista come gli anni scorsi nell'area antistante la ex Colonia Bolognese. Non possiamo non dirle Sindaco che a noi sembra surreale che a soli 800 metri dal nido si diano i permessi per una manifestazione così impattante, che mette a rischio la schiusa delle uova". Stessa situazione anche per la tutela del fratino.

"Augurandoci che si tratti dell'ultimo anno in cui la sua Amministrazione concede i permessi a Rimini Beach Arena in quel luogo, il Coordinamento Italiano CI.TANGE invita le Amministrazioni di Rimini e Riccione, la Provincia di Rimini a sottoscrivere la proposta di istituzione del “Varco a Mare del Marano e di trasmetterla in Regione Emilia-Romagna".

