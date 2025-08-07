Il CdA di IEG approva la relazione al 30 giugno: ricavi e costi in crescita

Il CdA di Italian Exhibition Group ha approvato la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2025.

In particolare la relazione registra un crescita organica con quattro acquisizioni strategiche; ricavi a 149,3 milioni di euro (+ 13,2% sul primo semestre 2024 e un Adjusted EBITDA a 39,2 milioni di euro (+8,8% sul primo semestre del 2024). In aumento anche i costi operativi, da 73 a 83 milioni.

La sintesi della relazione trasmessa da IEG:

Il Gruppo chiude il primo semestre 2025 registrando Ricavi per 149,3 milioni di Euro, in aumento di 17,4

milioni di Euro (+13,2%) rispetto ai 131,9 milioni di Euro registrati nel medesimo periodo dell’anno

precedente, nonostante lo slittamento al secondo semestre di alcuni eventi in Asia e negli Stati Uniti. La

crescita continua ad essere trainata dallo sviluppo dei flagship event in portafoglio nella linea di business

eventi organizzati per circa 11,3 milioni di Euro, nonché dalla divisione congressuale che contribuisce alla

crescita del fatturato per 4,4 milioni di Euro. La variazione dell’area di consolidamento a seguito delle

acquisizioni ha contribuito al primo semestre dell’anno con un fatturato incrementale pari a circa 3,8

milioni di Euro.



L’EBITDA Adjusted è pari a 39,2 milioni di Euro, in miglioramento di 3,2 milioni di Euro (+8,8%), rispetto al

30 giugno 2024, quando il Gruppo registrava una marginalità operativa lorda pari a 36,0 milioni di Euro.

L’Adjusted EBITDA margin è pari al 26,2% del fatturato, rispetto al 27,3% del 30 giugno 2024, risente di un

mix di vendita meno favorevole e della maggiore incidenza dei costi di struttura.

L’EBIT Adjusted ammonta a 29,1 milioni di Euro, in aumento di 1,3 milioni di Euro rispetto al primo

semestre 2024, e pari al 19,5% del fatturato rispetto al 21,1% del primo semestre 2024 per effetto dei

maggiori ammortamenti collegati ai padiglioni temporanei installati in attesa del completamento dei

lavori di ampliamento delle venues.



Il Gruppo chiude il periodo con un Utile pari a 17,0 milioni di Euro, rispetto ai 20,1 milioni del 30 giugno

2024, assorbe un maggiore onere fiscale per 5,5 milioni di Euro per effetto della normalizzazione del tax

rate che passa dal 15% del primo semestre 2024 al 34% del primo semestre 2025.

Con riferimento all’unico settore operativo del Gruppo quale quello della “Realizzazione di fiere, eventi e

servizi correlati” i dati relativi ai ricavi disaggregati per linea di business:

I ricavi della linea di business ‘Eventi Organizzati’, che rappresentano il 58% del fatturato del Gruppo al

30 giugno 2025, sono stati pari a 86,9 milioni di Euro, in aumento di 11,3 milioni di Euro rispetto allo stesso

periodo dell’esercizio precedente. La variazione incrementale del fatturato per 9,8 milioni di Euro ha come

principale driver lo sviluppo delle manifestazioni core del portafoglio tra cui “KEY – The Energy Transition

Expo” e “Sigep World” sul primo trimestre e “Rimini Wellness” sul secondo. Il fatturato del primo semestre

2025 beneficia inoltre dell’inclusione nell’area di consolidamento di Palakiss S.r.l., società neoacquisita,

che opera come centro orafo internazionale organizzando eventi fieristici trimestrali a Vicenza, due dei

quali concomitanti a “VicenzaOro” e della buona performance degli eventi organizzati all’estero, in

particolare in Brasile con InfraFM e Smart City.



Gli Eventi Ospitati hanno registrato complessivamente ricavi per 3,5 milioni di Euro, sostanzialmente in

linea con il semestre precedente.

Gli Eventi Congressuali ospitati nel primo semestre 2025 hanno consuntivato ricavi per 14,2 milioni di Euro, rispetto ai 9,8 milioni di Euro del 30 giugno 2024, beneficiano contestualmente di una più alta copertura del calendario disponibile, nonché di un incremento complessivo del tasso di partecipazione agli eventi stessi.

I ricavi dei Servizi Correlati ammontano a 42,2 milioni di Euro (40,8 milioni di Euro al 30 giugno 2024), in

aumento di 1,4 milioni di Euro rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente nonostante un effetto

calendario che ha visto lo slittamento di alcuni eventi al secondo semestre 2025. La crescita del periodo

è per 1,6 milioni di Euro organica, mentre per 1,7 milioni di Euro relativa alla variazione dell’area di

consolidamento con il contributo della neoacquisita Immaginazione S.r.l.

Editoria, Eventi Sportivi e Altre Attività con l’attività editoriale nei settori Turismo (TTG Italia e HotelMag)

e Orafo (VO+ e Trendvision), gli eventi di natura sportiva e altri ricavi aventi natura residuale hanno

sviluppato complessivamente ricavi di periodo per 2,6 milioni di Euro, in aumento di 0,3 milioni di Euro

rispetto al 30 giugno 2024, con la presenza dell’evento “Ginnastica in Festa – Summer Edition” che ha

compensato l’assenza dell’evento “Campionati Europei di Ginnastica Artistica” ospitati a Rimini a giugno

2024.



I Costi Operativi al 30 giugno 2025 sono pari a 83,4 milioni di Euro (73,4 milioni di Euro al 30 giugno 2024)

con un’incidenza percentuale sul fatturato sostanzialmente invariata nei due periodi al 55,9% (55,6% al 30

giugno 2024).

Il Valore Aggiunto registrato nel primo semestre 2025 è pari a 65,9 milioni di Euro, in aumento di 7,4 milioni

di Euro rispetto al primo semestre 2024 (58,5 milioni di Euro) ed è pari al 44,1% dei ricavi, sostanzialmente

in linea con l’esercizio precedente (44,4% al 30 giugno 2024).

Il Costo del lavoro al 30 giugno 2025 è pari a 27,0 milioni di Euro, in aumento di 3,2 milioni di Euro rispetto

allo stesso periodo dell’esercizio precedente quando era pari a 23,8 milioni di Euro. L’incidenza sul

fatturato resta stabile nei due periodi al 18,1%. La variazione del periodo è attribuibile per circa 1,2 milioni di Euro alla variazione dell’area di consolidamento, per circa 1,0 milioni di Euro a crescita dell’organico e per circa 1,1 milioni di Euro alle politiche di aggiornamento retributivo.

Il Margine Operativo Lordo Adjusted (EBITDA Adjusted), ammonta a 39,2 milioni di Euro, in miglioramento di 3,2 milioni di Euro rispetto medesimo periodo del 2024, in cui risultava essere pari a 36,0 milioni di Euro. L’Adjusted EBITDA Margin al 30 giugno 2025 si attesta a 26,2% sui ricavi, rispetto al 27,3% rilevato al termine del primo semestre 2024. La marginalità risente di un mix di vendita meno favorevole e della maggiore incidenza dei costi di struttura.



Il Risultato Operativo Adjusted (EBIT Adjusted) del Gruppo al 30 giugno 2025 si attesta a 29,1 milioni di Euro, in miglioramento di 1,3 milioni di Euro rispetto al primo semestre 2024, esprime una redditività percentuale del 19,5%, rispetto al 21,1% del medesimo periodo 2024. L’Adjusted EBIT Margin al 30 giugno 2025 risulta influenzato dai maggiori ammortamenti collegati all’installazione dei padiglioni temporanei ad integrazione degli spazi fieristici in attesa del completamento dei lavori di ampliamento delle venues.

La Gestione Finanziaria al 30 giugno 2025 è pari 2,8 milioni di Euro, sostanzialmente in linea con il primo semestre 2024.

Il Risultato Prima delle Imposte al 30 giugno 2025 è pari a 26,0 milioni di Euro, in miglioramento di 2,4 milioni di Euro rispetto al 30 giugno 2024.

Le Imposte sul reddito sono pari a 9,0 milioni di Euro, l’onere fiscale effettivo è pari al 34%, rispetto al 15% del primo semestre 2024, quando la stima delle imposte beneficiava dell’utilizzo perdite fiscali pregresse.

Il Risultato del Periodo del Gruppo ammonta a 17,0 milioni di Euro, mentre al 30 giugno 2024 risultava pari a 20,1 milioni di Euro.

Il Capitale Investito Netto, pari a 250,5 milioni di Euro (201,3 milioni di Euro al 31 dicembre 2024), segna

una variazione in aumento di 49,3 milioni di Euro, principalmente collegata all’andamento del capitale

circolante netto che segna una variazione di 35,6 milioni di Euro, dall’incremento del capitale

immobilizzato per 14,0 milioni di Euro.

Il Capitale Immobilizzato pari a 299,6 milioni di Euro al 30 giugno 2025, segna una variazione in aumento di 14,0 milioni di Euro imputabile principalmente per l’iscrizione di avviamenti relativi alle operazioni di M&A concluse nel corso del semestre per 12,6 milioni Euro.

Il Capitale Circolante Netto negativo e pari a 40,5 milioni di Euro al 30 giugno 2025, registra una variazione di 35,6 milioni di Euro per effetto della stagionalità del business che impatta il secondo e il terzo trimestre dell’anno, da cui deriva il riassorbimento degli acconti per le manifestazioni già ospitate, superiore, in questa parte dell’anno, all’iscrizione dei medesimi sugli eventi ancora da ospitare.

La Posizione Finanziaria Netta del Gruppo al 30 giugno 2025 è pari a 111,0 milioni di Euro, registra una variazione di 48,8 milioni di Euro rispetto al 31 dicembre 2024 quando era pari a 62,2 milioni di Euro e di 23,3 milioni di Euro rispetto al 30 giugno 2024 quando la PFN era pari a 87,8 milioni di Euro.



Il secondo trimestre 2025 evidenzia Ricavi in aumento rispetto allo stesso periodo dell’esercizio

precedente per 3,5 milioni di Euro di cui 2,8 milioni di Euro per variazione di perimetro a seguito del

consolidamento della neo acquisita Immaginazione S.r.l., per la linea di business Servizi Correlati mentre,

per quanto riguarda la linea degli Eventi Organizzati, si sono manifestati per la prima volta in questo

trimestre i ricavi relativi a Smart City Business ed InfraFM organizzate entrambe in Brasile con focus

principale sul settore del facility management. La crescita organica del trimestre è stata pari a 5,1 milioni

di Euro, 2 milioni di Euro sulla linea degli Eventi Organizzati, 1,9 milioni di Euro sugli Eventi Congressuali

e 1,3 milioni di Euro sulla linea dei Servizi Correlati, mentre gli effetti calendario portano ad una riduzione

complessiva di 3,8 milioni di Euro rispetto al secondo trimestre del 2024.

L’EBITDA Adjusted del trimestre, pari a 1,0 milioni di Euro (2,2% sui Ricavi) risulta impattato dal mix di

vendita alla base della crescita del fatturato che, come indicato nel paragrafo precedente, ha visto un

rafforzamento delle linee del congressuale e dei servizi correlati e da una maggiore incidenza dei costi

di struttura.

L’EBIT Adjusted è pari ad una perdita di 4,2 milioni di Euro in peggioramento di 1,9 milioni di Euro, per maggiori ammortamenti collegati all’installazione dei padiglioni temporanei necessari all’integrazione degli spazi fieristici in attesa del completamento dei lavori di ampliamento delle venues.

Il Risultato del Gruppo del secondo trimestre 2025 è pari a -4,5 milioni di Euro, in peggioramento di 1,3 milioni di Euro, rispetto al risultato di -3,2 milioni di Euro del secondo trimestre 2024.

L’Amministratore Delegato del Gruppo IEG, Corrado Arturo Peraboni, commenta: “I risultati del

primo semestre, che evidenziano una crescita di tutti i principali indicatori economici e dei kpi industriali, confermano

nuovamente la validità delle scelte strategiche di IEG e la capacità di generare valore per i propri stakeholders. Tali

risultati sono stati conseguiti grazie ai nostri prodotti core nel segmento degli eventi organizzati, quali VicenzaOro, Sigep

e RiminiWellness, al lancio del nostro primo evento in Arabia Saudita nell’ambito del fitness, organizzato da IEG Arabia,

e due nuovi eventi in Brasile. La robusta crescita del semestre è anche frutto delle attività congressuali (+45% YoY)

nell’ambito del quale mi preme evidenziare l’aggiudicazione della gestione del Palazzo dei Congressi e degli Eventi di

Fiuggi, con il quale saremo in grado di ampliare l’offerta geografica alla nostra clientela, e l’aggiudicazione

dell’International Federation of Adapted Physical Activity (IFAPA) congress che si terrà a Rimini nel 2029. È continuata in

questa prima parte dell’anno l’attività acquisitiva di IEG, con ben quattro operazioni strategiche concluse che ci

consentono di allargare il nostro portafoglio prodotti in segmenti o geografie ad alto potenziale, completare la nostra

offerta integrata con nuovi servizi ed avviare partnership che pongono le basi per potenziali cooperazioni future. In Brasile

abbiamo acquisito una quota di maggioranza in Fenagra, Fiera Internazionale dell’Agroindustria e della nutrizione

animale. In Italia i nostri investimenti hanno visto l’acquisizione del 51% di Movestro S.r.l., organizzatore dell’Italian Bike

Festival, e, nel mese di luglio, l’acquisizione del 35% di Emac S.r.l., organizzatore di Milano Auto Classica e co-

organizzatore, insieme a IEG, di Vicenza Classic Car Show, in partnership con Fiera Milano. All’inizio dell’anno avevamo

invece allargato il segmento Servizi con l’acquisizione di Immaginazione S.r.l. In ultimo, vorrei sottolineare l’importante

riconoscimento ottenuto con l’aggiudicazione dell’UFI Digital Innovation Award, che rafforza la nostra determinazione a

creare esperienze sempre più smart e connesse per clienti e stakeholder, in linea con la nostra missione di Community

Catalyst ́. Guardiamo al futuro con ottimismo e, grazie ai risultati sin qui raggiunti e ad un solido backlog, confermiamo

la guidance per l’esercizio in corso, e lavoriamo sui nuovi obiettivi, fulcro del prossimo aggiornamento del nostro Piano

Strategico.”