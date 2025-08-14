Hashish (nelle mutande) e cocaina. Doppio arresto in zona porto a Rimini

Doppio arresto per spaccio nella tarda serata di mercoledì sul lungomare di Rimini, in zona porto. Gli agenti delle Volanti della Questura hanno fermato due soggetti sospetti che, fermati per un normale controllo, emanavano un forte odore di cannabinoidi. Dalle tasche di uno dei due è infatti emerso un frammento di hashish mentre dal borsello dell'altro un contenitore con all'interno della cocaina. Accompagnati in Questura per gli accertamenti, i due sono stati sottoposti ad una perquisizione personale dalla quale sono emersi altro hashish, nascosto nelle mutande, e involucri di cocaina oltre a 110 euro in contanti. I due ragazzi, entrambi regolari in Italia, sono arrestati per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti. L'arresto è stato convalidato in mattinata.