  
Indietro
menu
menu

Polizia di Stato

Hashish (nelle mutande) e cocaina. Doppio arresto in zona porto a Rimini

In foto: un auto della Polizia di Stato
un auto della Polizia di Stato
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Gio 14 Ago 2025 15:10 ~ ultimo agg. 15 Ago 02:16
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Doppio arresto per spaccio nella tarda serata di mercoledì sul lungomare di Rimini, in zona porto. Gli agenti delle Volanti della Questura hanno fermato due soggetti sospetti che, fermati per un normale controllo, emanavano un forte odore di cannabinoidi. Dalle tasche di uno dei due è infatti emerso un frammento di hashish mentre dal borsello dell'altro un contenitore con all'interno della cocaina. Accompagnati in Questura per gli accertamenti, i due sono stati sottoposti ad una perquisizione personale dalla quale sono emersi altro hashish, nascosto nelle mutande, e involucri di cocaina oltre a 110 euro in contanti. I due ragazzi, entrambi regolari in Italia, sono arrestati per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti. L'arresto è stato convalidato in mattinata.

Altre notizie
La squadra della Stella durante la presentazione
Doppietta di Greppi

Test amichevole Stella-Pennarossa 6-0
di Icaro Sport
Primo test per RBR
Al PalaRuggi di Imola

Preseason, Virtus Imola-Dole Rimini 59-92
di Icaro Sport
Il corteo della Curva Est del 7 luglio scorso
Sabato alle 19

La Curva Est: "Non abboniamoci!" E dà appuntamento in Piazza del Popolo
di Icaro Sport
Meeting
per venerdì 22 agosto

Digiuno e preghiera per la pace, il Meeting accoglie l'appello del Papa
di Redazione
Scudetto Rimini F.C.
Test col Cosmos a porte chiuse

Giovedì pomeriggio la riunione del GOS per Rimini-Gubbio
di Icaro Sport
VIDEO
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO