in zona Flaminio

Guerriglia ultras prima di gara2 tra Rimini e Forlì. Notificati 40 Daspo

In foto: gli scontri del 27 maggio
gli scontri del 27 maggio
Mer 6 Ago 2025 13:29 ~ ultimo agg. 7 Ago 04:46
La guerriglia nella zona di un bar vicino al palasport Flaminio a Rimini, il 27 maggio scorso prima della gara 2 di semifinale dei play off di serie A2 tra RBR e Forlì, ha portato a 40 Daspo per altrettanti ultras, che secondo la questura hanno partecipato alla guerriglia: si tratta per la maggior parte sostenitori della squadra ospite. A loro si aggiungono alcuni riminesi e pesaresi.. Il gruppo di ultrà, vestiti di nero, incappucciati, aveva teso un agguato a una ventina di riminesi. La bagarre è stata immortalata anche da alcuni telefoni cellulari. Dopo due mesi di indagini della Digos e della divisione anticrimine della questura di Rimini, la polizia ha notificato i provvedimenti che vanno da un anno di divieto assoluto e allontanamento dalle manifestazioni sportive a un massimo di otto anni. Per tutti i 40 è partita anche la denuncia per lesioni e danneggiamenti.

