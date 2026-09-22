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Squadra Mobile di Chieti

Era il destinatario di una partita di 41 kg di droga. Arrestato in albergo

In foto: @Questura di Rimini
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Redazione
   
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All'alba la Squadra Mobile della Questura di Chieti ha tratto in arresto a Rimini un albanese per l’acquisto di 41 kg di droga. A seguito di un'operazione della Polizia a Chieti lo scorso 5 settembre l'uomo è risultato il destinatario finale dell’acquisto del carico di stupefacente. E' stato rintracciato in una camera d'albergo dove è stata anche eseguita una perquisizione con esito negativo. Sottoposto a sequestro il telefono cellulare dell’uomo che verrà sottoposto ad accertamenti.

La misura cautelare è stata emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Chieti, su richiesta della locale Procura della Repubblica.

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