Fare rete in Romagna con 'Fattore R': la decima edizione al Teatro degli Atti

Fattore R - Romagna Economic Forum scalda i motori per un nuovo appuntamento insieme ai protagonisti della scena economica internazionale, nazionale e della Romagna. L’appuntamento è per venerdì 23 ottobre con il ritorno a Rimini, al Teatro degli Atti, a conferma del carattere itinerante del Forum. L’edizione è di quelle importanti, la numero dieci, per un evento capace nel corso di questa decade di coinvolgere qualcosa come 4 Premi Nobel (Daron Acemoğlu, Michael Spence, Joseph Stiglitz ed Eric Maskin), una ventina tra i massimi economisti di respiro internazionale, e raccontare oltre 200 storie di impresa della Romagna, dai grandi gruppi mondiali alle micro imprese intimamente legate al territorio. Il tema di questa edizione volge lo sguardo alla Super Area Economica e Urbana della Romagna, il Turismo del futuro e gli aspetti innovativi per la crescita (Tecnologia, Ricerca, Start-up). In un momento difficile per le imprese sotto scacco di una situazione geopolitica turbolenta e alle prese con la lievitazione dei costi, l’occasione metterà a confronto protagonisti del territorio per un focus sul presente ma soprattutto sul futuro.

Confermata la squadra dei promotori di Fattore R che vede in primo piano Regione Emilia-Romagna, Camera di Commercio della Romagna, Camera di Commercio Ferrara Ravenna, Cesena Fiera, BPER Banca, con il coinvolgimento delle organizzazioni imprenditoriali dell’area della Romagna. Da sempre momento di incontro per imprese, istituzioni e associazioni di categoria per delineare le strategie di crescita del territorio, Fattore R avrà anche quest’anno protagonisti prestigiosi come Lorenzo Bini Smaghi, già economista della Banca d’Italia dal 1983 al 1994, Antonio Patuelli, presidente dell’Associazione Bancaria Italiana) e il momento di confronto tra i quattro sindaci delle città di Rimini, Cesena, Forlì e Ravenna.