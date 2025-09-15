Global Sumud Flotilla. Croatti a Tajani: prenda esempio dalla Spagna

Il senatore riminese del Movimento 5 Stelle Marco Croatti aggiorna sulla sua partecipazione alla Global Sumud Flotilla: nelle prossime ore Morgana, la barca su cui si trova, raggiungerà le acque a largo di Creta per unirsi alle imbarcazioni partite da Barcellona e al resto della spedizione italiana per poi fare, tutti insieme, rotta verso Gaza.

"L’umore a bordo è alto: l’incredibile sostegno popolare che ci arriva è energia pura che spinge le

nostre vele".

Croatti risponde a distanza al Governo: “Stamattina ho letto le parole del ministro degli Esteri Antonio Tajani. Secondo lui, gli attivisti e i cittadini italiani a bordo della Flotilla si muoverebbero ‘a loro rischio e pericolo’, quindi non meritevoli di una mobilitazione del governo a tutela della loro sicurezza. Un’affermazione grave e inaccettabile.

Al ministro ricordo che su molte delle navi salpate sventola il tricolore, compresa la mia. Ed è proprio a quella bandiera e all’Italia tutta che gli italiani della Global Sumud Flotilla stanno restituendo dignità e prestigio, facendo ciò che questo governo non ha avuto il coraggio di fare: testimoniare solidarietà e pretendere un canale umanitario per far arrivare aiuti ai civili di Gaza, vittime di bombe e carestia".

Dal Governo, lamenta Croatti, "Nessuna condanna, nessun atto concreto contro chi viola il diritto internazionale, rade al suolo scuole, ospedali, chiese e bombarda civili in fila per il pane. Tajani e Meloni prendano esempio dalla Spagna: il ministro José Manuel Albares e il premier Pedro Sánchez hanno già assicurato ai loro connazionali a bordo della Flotilla piena protezione diplomatica e consolare".