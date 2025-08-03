Giustizia a sicurezza. FdI in piazza con il cruciverba "enigmistica tricolore"

Si è svolta nella mattina di domenica a Rimini, in piazzale Boscovich, l’iniziativa promossa da Fratelli d’Italia nell’ambito della campagna nazionale “Giustizia e sicurezza: non solo parole. Le riforme che l’Italia aspettava da decenni”. Presenti militanti, simpatizzanti ed elettori del partito per incontrare diversi rappresentanti eletti: l’on. Galeazzo Bignami, capogruppo del partito alla Camera dei Deputati; il senatore Michele Barcaiuolo, coordinatore regionale; le parlamentari Beatriz Colombo, Alice Buonguerrieri e Mimma Spinelli; il consigliere regionale Nicola Marcello il coordinatore Comunale Claudio Mazzarino e numerosi tra gli eletti di Fratelli d’Italia della provincia di Rimini, che hanno voluto portare il proprio contributo alla giornata.

Durante l’iniziativa è stato allestito un punto informativo per illustrare ai cittadini i contenuti del nuovo Decreto Sicurezza, recentemente approvato dal governo Meloni. Il decreto introduce pene più severe per reati come furti, rapine e truffe, contrasta le occupazioni abusive degli immobili, rafforza le misure contro le baby gang e prevede più strumenti e tutele per le forze dell’ordine. Proprio su questi temi era incentrata anche la “enigmistica tricolore”, il cruciverba a tema politico proposto in maxi formato e risolto dall’on. Bignami e dal sen. Barcaiuolo.

“È stata una giornata di militanza vera, vissuta tra la gente – hanno dichiarato gli organizzatori – perché i temi della giustizia e della sicurezza non si affrontano con gli slogan, ma con la concretezza delle riforme e con la vicinanza ai territori. E oggi Rimini ha dato una risposta chiara: i cittadini vogliono uno Stato più giusto, più forte e più presente”.