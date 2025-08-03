  
Indietro
menu
menu

spiegato il decreto

Giustizia a sicurezza. FdI in piazza con il cruciverba "enigmistica tricolore"

In foto: il cruciverba sulla sicurezza
il cruciverba sulla sicurezza
di Redazione   
Tempo di lettura 2 min
Dom 3 Ago 2025 13:31 ~ ultimo agg. 7 Ago 02:30
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 2 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Si è svolta nella mattina di domenica a Rimini, in piazzale Boscovich, l’iniziativa promossa da Fratelli d’Italia nell’ambito della campagna nazionale “Giustizia e sicurezza: non solo parole. Le riforme che l’Italia aspettava da decenni”. Presenti militanti, simpatizzanti ed elettori del partito per incontrare diversi rappresentanti eletti: l’on. Galeazzo Bignami, capogruppo del partito alla Camera dei Deputati; il senatore Michele Barcaiuolo, coordinatore regionale; le parlamentari Beatriz ColomboAlice Buonguerrieri e Mimma Spinelli; il consigliere regionale Nicola Marcello il coordinatore Comunale Claudio Mazzarino numerosi tra gli eletti di Fratelli d’Italia della provincia di Rimini, che hanno voluto portare il proprio contributo alla giornata.

Durante l’iniziativa è stato allestito un punto informativo per illustrare ai cittadini i contenuti del nuovo Decreto Sicurezza, recentemente approvato dal governo Meloni. Il decreto introduce pene più severe per reati come furti, rapine e truffe, contrasta le occupazioni abusive degli immobili, rafforza le misure contro le baby gang e prevede più strumenti e tutele per le forze dell’ordine. Proprio su questi temi era incentrata anche la “enigmistica tricolore”, il cruciverba a tema politico proposto in maxi formato e risolto dall’on. Bignami e dal sen. Barcaiuolo. 

È stata una giornata di militanza vera, vissuta tra la gente – hanno dichiarato gli organizzatori – perché i temi della giustizia e della sicurezza non si affrontano con gli slogan, ma con la concretezza delle riforme e con la vicinanza ai territori. E oggi Rimini ha dato una risposta chiara: i cittadini vogliono uno Stato più giusto, più forte e più presente”.

Altre notizie
Primo test per RBR
Al PalaRuggi di Imola

Preseason, Virtus Imola-Dole Rimini 59-92
di Icaro Sport
Il corteo della Curva Est del 7 luglio scorso
Sabato alle 19

La Curva Est: "Non abboniamoci!" E dà appuntamento in Piazza del Popolo
di Icaro Sport
Meeting
per venerdì 22 agosto

Digiuno e preghiera per la pace, il Meeting accoglie l'appello del Papa
di Redazione
Scudetto Rimini F.C.
Test col Cosmos a porte chiuse

Giovedì pomeriggio la riunione del GOS per Rimini-Gubbio
di Icaro Sport
VIDEO
repertorio
arrestato un 34enne

Turista 14enne molestato sessualmente in acqua. In spiaggia scoppia il caos
di Lamberto Abbati
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO