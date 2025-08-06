Giovani e lavoro, a Rivazzurra il secondo incontro di "CoRNer... on the beach"

Testimonianze, parole, mare, ascolto. Il format “CoRNer…on the beach” prosegue con il secondo appuntamento dell’estate dedicato a giovani under 35 ma anche ad adulti che vogliano mettersi in ascolto. Dopo il successo del primo evento a La Community 27 dedicato a affettività, sessualità e salute mentale, in programma un secondo incontro dal titolo: “Metti che domani. Giovani & lavoro tra passato e futuro”. L’invito è per venerdì 8 agosto dalle 18 al bagno 112 “AlMare” di Rivazzurra (Rn).

Interverranno: Gabriele Mancuso, educatore e tra i fondatori dell'osteria sociale "Il Povero Diavolo" di Poggio Torriana; Valentina Luca, presidente di Invèl che sarà presente insieme al suo staff (Claudia Morri e Zoe Dellarosa); Raffaele Piscitelli, conosciuto come "Il Califfo", falegname e content creator; Andrea Brugiagreddo, studente al Liceo Serpieri e marketer; Martina Squadrani, dipendente pubblica; Stefano Mazzotti de La Community 27; Nicola Balducci, HR manager Piazza Hotels. Modera Cristian Tava di in2parole.it, esperto di comunicazione, formazione e podcadst.

Introdurrà l’incontro Davide Casadei, titolare del bagno 112 e lo staff di CoRNer.

Commenta così l’idea di ospitare questo evento Davide Casadei: “Abbiamo scelto di ospitare CoRNer Giovani perché crediamo che la spiaggia possa essere un luogo di incontro, ascolto e opportunità per i ragazzi e le ragazze. Come Bagno 112 e come membro di RI3 vogliamo promuovere inclusione, innovazione e collaborazione tra realtà del territorio, creando momenti che facciano crescere la comunità”.

L’idea è quella di rendere anche la spiaggia un luogo a misura di giovani, inclusivo, accessibile, per tutte e tutti. Spazi gratuiti e luoghi sicuri in cui parlare e incontrarsi. Durante la serata verrà offerto dallo stabilimento balneare un aperitivo a tutti i partecipanti. Saranno presenti operatori e operatrici del progetto CoRNer per offrire informazioni utili a chi ne farà richiesta sulle opportunità per i giovani a Rimini.