Giorno della Memoria: il programma a Bellaria Igea Marina

Martedì 27 gennaio, a ottantuno anni dalla liberazione del campo di concentramento di Auschwitz, si celebrerà il Giorno della Memoria, ricorrenza internazionale solenne che ne ricorda l’orrore e commemora le vittime dell’Olocausto: l’Amministrazione Comunale di Bellaria Igea Marina si unirà anche quest’anno al ricordo di questo capitolo drammatico del Novecento, promuovendo una serie di iniziative a ingresso gratuito, rivolte alla cittadinanza ed in particolare ai giovani, distribuite lungo tutta la prossima settimana.

Lunedì 26 gennaio, alle ore 9.30 al Cinema Teatro Astra, i ragazzi delle scuole del territorio assisteranno alla proiezione della pellicola " La bicicletta di Bartali”, di Enrico Paolantonio (2024). E’ invece aperta a tutti, la proiezione di “One life” di James Hawes (2023), in programma proprio martedì sera alle 21.00, sempre presso la sala di viale Paolo Guidi; un’iniziativa in collaborazione con A.N.P.I. - Sezione di Bellaria Igea Marina.

Si proseguirà m ercoledì 28 gennaio, con una tavola rotonda organizzata per le 16.00 alla Biblioteca Comunale Alfredo Panzini. “ Viaggi della Memoria e patrimonio dissonante. Esperienze e bilanci”, questo il titolo dell’appuntamento, a cui prenderanno parte anche alcuni ragazzi i quali hanno preso parte al progetto "Treno della Memoria". Previsti nell’occasione gli interventi di Francesca Panozzo, Direttrice dell’ Istituto per la Storia della Resistenza e dell'Età contemporanea della provincia di Rimini, Andrea Santangelo, membro del Comitato scientifico dello stesso, Alessia Mariotti del Centro Avanzato di Studi sul Turismo (Università di Bologna) nonchè Presidente del Consiglio Campus di Rimini, e Tommaso Di Nicola del Centro per la Pace di Cesena.

Chiuderà le celebrazioni, venerdì 30 gennaio, alle ore 10.00 al Cinema Teatro Astra, una ulteriore matinée riservata agli alunni delle scuole, che vedrà in scena lo spettacolo “ Il valzer della bugia”, di Teatro Bandito; appuntamento promosso i n collaborazione con l’ Istituto per la Storia della Resistenza e dell'Età contemporanea della provincia di Rimini, il Centro Per la Pace, ANPI e APPRODI Cinema.

Info: biblioteca@comune.bellaria- igea-marina.rn.it | 0541.343889