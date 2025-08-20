  
VITTIME DUE RAGAZZI MILANESI

Furto di due cellulari, rintracciato e denunciato un giovane a Riccione

In foto: polizia locale di Riccione
polizia locale di Riccione
di Redazione   
Tempo di lettura 2 min
Mer 20 Ago 2025 12:12 ~ ultimo agg. 12:17
Durante un normale pattugliamento del demanio marittimo, gli agenti della Polizia locale hanno individuato un giovane, classe 2004, di nazionalità tunisina e residente a Potenza, che corrispondeva alla descrizione fornita di due ragazzi milanesi, vittime del furto denunciato alcuni giorni prima su una spiaggia libera di Riccione.

La ricerca era iniziata la settimana scorsa, grazie al monitoraggio dei dispositivi da parte delle vittime tramite le funzioni di geolocalizzazione, che svelava una zona nei pressi del capolinea degli autobus di piazzale Curiel. Giunti sul posto, i ragazzi hanno informato due agenti della Polizia locale presenti in zona. Gli agenti hanno subito diramato l’allerta alla centrale operativa, permettendo di individuare i cellulari, nascosti sotto una siepe.

Quando i giovani si sono avvicinati al luogo in cui i dispositivi erano stati occultati, hanno trovato il giovane che cercava di recuperarli. Gli agenti, richiamati dalla segnalazione, hanno tentato di fermarlo. Il giovane ha lasciato i cellulari sul posto e si è allontanato verso il mare, riuscendo a dileguarsi tra la folla. I cellulari sono stati restituiti ai legittimi proprietari, che hanno formalizzato la denuncia di furto. Il responsabile è stato individuato sulla spiaggia libera di piazzale Roma. Al momento del riconoscimento, ha tentato nuovamente la fuga, ma è stato fermato in sicurezza dagli agenti, che l’hanno accerchiato. Il giovane è stato denunciato per ricettazione in quanto trovato in possesso di oggetti provenienti da furto, e segnalato al Prefetto per detenzione di circa 10 grammi di sostanza stupefacente per uso personale.

 

