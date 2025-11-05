  
Fermato dalla polizia

Furti e spaccate in serie, anche nel bar "del cuore". Denunciato un 35enne

In foto: Polizia di Stato
Polizia di Stato
di Redazione   
Mer 5 Nov 2025 08:43 ~ ultimo agg. 10:36
Mer 5 Nov 2025 08:43 ~ ultimo agg. 10:36
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Un 35enne, presunto autore di una serie di furti e spaccate ai danni di esercizi commerciali riminesi, è stato individuato e denunciato dalla Squadra Mobile di Rimini, con la collaborazione dei colleghi delle Volanti arrivati per primi nei luoghi dove erano stati consumati i colpi. Gli episodi risalgono alle serate del 12, 14 e 31 ottobre quando, durante l’orario di chiusura, un uomo col volto coperto si è introdotto per due volte in un bar e poi in un albergo, portando via, nel primo caso, denaro contante dalla cassa per circa 1000 euro, mentre, nel caso dell’albergo, alcuni attrezzi da lavoro, uno smartphone ed ulteriori oggetti.
Le indagini, grazie a testimonianze e immagini di videosorveglianza (sia comunale che delle attività limitrofe) hanno permesso di individuare l'autore, un 35enne riminese già noto alle forze di polizia per reati contro il patrimonio e per tentato furto (con una condanna a 4 mesi di reclusione dello scorso 22 gennaio).
L'uomo solitamente si introduceva nelle attività forzando porte o finestre e impossessandosi poi di denaro, telefoni e attrezzi da lavoro. Del bar colpito due volte il 35enne era cliente abituale, tanto da essere stato notato dagli investigatori una mattina intento a fare colazione.
A seguito dell’identificazione, la Procura di Rimini ha emanato un decreto di perquisizione che nella mattina del 4 novembre ha portato gli investigatori della Squadra Mobile a trovare nella sua abitazione numerosi capi di abbigliamento compatibili a quelli indossati dall’autore dei furti.

