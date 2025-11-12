Fuga di gas nella notte in una palazzina, otto famiglie temporaneamente evacuate

Nella notte otto famiglie sono state fatte evacuare da un condominio in via Dario Campana a Rimini dove è stata rilevata una fuga di gas. L'allarme ai Vigili del Fuoco è arrivato intorno alle 3: i rilevatori hanno confermato una forte presenza di gas in alcuni appartamenti e nel cortile della palazzina. Sono state interrotte le condotte di gas e l'energia elettrica. Sono stati ventilati gli ambienti e i Vigili del Fuoco hanno verificato la presenza di situazioni a rischio. L'intervento si è concluso intorno alle 5. Non risultano feriti o intossicati, le famiglie sono state temporaneamente ospitate da amici e parenti in attesa di poter rientrare.

I tecnici di Adrigas sono al lavoro per verificare l'origine della perdita. Di recente erano stati svolti dei lavori di manutenzione nell'area del cortile.