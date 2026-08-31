Frontale tra scooter e moto su via Bastioni Meridionali. Due feriti

Un grave incidente sulla via Bastioni Meridionali a Rimini è avvenuto poco prima delle 20. Per cause ancora al vaglio della Polizia Locale, all'altezza dell'ingresso posteriore del Santuario di Santa Chiara, si sono scontrate frontalmente uno scooter Honda e una motard, un mezzo da cross con ruote da strada. A bordo dello scooter un uomo, mentre sulla motard viaggiava un adolescente.

Dopo il violento impatto sono entrambi finiti a terra. Sul posto sono giunte due ambulanze e un'automedica, che hanno stabilizzato i feriti. Il ragazzino, cosciente ma dolorante per le ferite riportate, dovrebbe essere stato portato al Bufalini di Cesena. Dovrebbe essere, invece, meno grave la persona adulta, anch'essa portata in ospedale. La strada è stata temporaneamente chiusa per i rilievi da parte degli agenti e per liberarla dalle due moto, gravemente danneggiate.