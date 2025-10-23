  
verso rinnovamento turistico

Fipe e Amministrazione a confronto: richiesta di gestire meglio lo street food

In foto: i partecipanti all'incontro
i partecipanti all'incontro
di Redazione   
Gio 23 Ott 2025 16:33 ~ ultimo agg. 17:26
Questa mattina c'è stato un confronto in municipio tra il direttivo di FIPE – Federazione Italiana Pubblici Esercizi della provincia di Rimini, il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad e l’assessore comunale alle Attività Economiche, Juri Magrini. Sul tavolo i temi caldi del comparto.
“È stato un incontro proficuo e molto concreto – commenta Denis Preite, presidente di FIPE della provincia di RiminiAbbiamo portato all’attenzione dell’amministrazione alcune criticità segnalate dai nostri associati, ma anche proposte per migliorare la competitività del territorio e la necessità di una visione di sviluppo turistico che valorizzi l’intera zona mare, i pubblici esercizi e il commercio".

Sul tema sicurezza, "abbiamo tenuto a sottolineare come il presidio delle forze dell’ordine nei mesi centrali dell’estate abbia dato un buon contributo nelle zone più sensibili. Tra le altre cose, si è discusso anche delle criticità legate agli eventi di street food e alla gestione delle feste organizzate in strada. Si è parlato poi di strategie per qualificare ulteriormente l’offerta turistica e commerciale della zona mare e condiviso la necessità di una visione di sviluppo turistico che valorizzi l’intera zona, i pubblici esercizi e il commercio di qualità. Si tratta di un percorso che non può più essere rinviato se vogliamo mantenere Rimini ai vertici dell’appeal e della qualità dell’offerta turistica".
FIPE Confcommercio ringrazia l’amministrazione comunale "per la disponibilità e l’ascolto: il dialogo, nel quale abbiamo condiviso alcuni obiettivi comuni, è stato aperto e costruttivo. Abbiamo concordato punti di azione sui quali ci ritroveremo presto per monitorare insieme gli sviluppi, nell’ottica di rafforzare la collaborazione per costruire insieme una visione capace di valorizzare il ruolo dei pubblici esercizi come motori dell’attrattività turistica e della vita cittadina”.

