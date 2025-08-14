Ferragosto sicuro: stop al vetro, presidi di polizia e musica fino alle due

Il comune di Rimini punta ad un Ferragosto all'insegna del divertimento ma anche della sicurezza e come sempre, alla vigilia dell'evento, arrivano le ordinanze che regolamentano la notte tra il 14 e il 15 agosto.

Dalle 20 alle 6 del mattino del 14, 15, 16 e 17 agosto scatta il divieto di vendita da asporto di bevande in bottiglie o contenitori di vetro. Il divieto si applica anche ai distributori automatici e interessa le zone a mare della ferrovia, il centro storico e le aree vicine agli eventi. È inoltre vietato accedere alle aree delle manifestazioni con contenitori di vetro. Resta permessa invece la vendita in contenitori di plastica o in lattina e la somministrazione di bevande in vetro all’interno dei locali.

Solo per la notte di Ferragosto (tra il 14 e il 15 agosto) viene sospesa la deroga sugli orari e la durata delle manifestazioni musicali. L'intrattenimento musicale è dunque consentite fino alle 2 di notte.

Rinforzati i servizi della Polizia Locale per la gestione della viabilità e della sicurezza, in sinergia con gli altri organismi competenti. Ci saranno 60 agenti e 9 ufficiali al giorno su quattro turni, oltre alla presenza dei reparti specialistici di antiabusivismo, sicurezza urbana e polizia giudiziaria.

Particolare attenzione è stata posta sui servizi pomeridiani e serali con la previsione di diverse pattuglie in moto, servizi appiedati sui viali e lungo il parco del mare, servizi di prevenzione alla guida in stato di ebrezza, controllo dell'arenile con i quad, e presidi di viabilità nelle vicinanze dei diversi eventi.