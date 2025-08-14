  
Venerdì alle 10 e alle 17

Ferragosto italiano: su Radio Icaro un viaggio musicale tra classe e stile

di Redazione   
Gio 14 Ago 2025
Un viaggio musicale tra eleganza, classe e stile nel cuore dell’estate. Radio Icaro (fm 92) celebra il Ferragosto con un appuntamento speciale, dedicato a tutti gli amanti della grande musica italiana: venerdì 15 agosto, alle 10 e in replica alle 17, andrà in onda "Ferragosto Italiano", un programma musicale d’autore firmato da Fabrizio Inti.

Un’occasione unica per riscoprire — o scoprire per la prima volta — il grande repertorio della musica italiana degli anni '50, '60 e '70. Una selezione che raccoglie alcuni dei brani più raffinati del panorama musicale del nostro Paese: da nomi iconici come Luigi Tenco, Ornella Vanoni, Sergio Endrigo, Mina fino ad arrivare a interpreti meno noti, ma ugualmente carichi di valore artistico.

"Ferragosto Italiano" è un vero e proprio percorso d’ascolto con attenzione per arrangiamenti, testi ed emozioni che questi brani sanno ancora trasmettere. Ogni canzone scelta rappresenta una piccola gemma, capace di raccontare un'epoca e, al tempo stesso, di toccare corde ancora attuali.

Un omaggio all’immenso patrimonio musicale italiano, troppo spesso relegato al solo ricordo dei grandi successi, ma ricchissimo anche di pagine meno conosciute che meritano di essere valorizzate. Come sfogliare un album di memorie, dove ogni nota ha il profumo del tempo e la bellezza delle emozioni vere.

Appuntamento su Radio Icaro, venerdì 15 agosto alle 10 e alle 17.

