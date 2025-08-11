Santarcangelo, lavori sulle vie Cagnacci, Faini e Palermo. Arriva una nuova Ztl

La Giunta di Santarcangelo ha approvato il documento di indirizzo alla progettazione per l’intervento di manutenzione straordinaria sull’area delle vie Faini, Palermo e Cagnacci, compreso il parcheggio, per un importo complessivo di circa 150mila euro: i lavori, che prenderanno tra fine 2025 e inizio 2026, dureranno circa due mesi e mezzo.

Il progetto prevede la riqualificazione generale dell’area con riorganizzazione della viabilità e della sosta: vista la particolare conformazione delle vie interessate, è prevista l’istituzione di una nuova zona a traffico limitato - con accesso consentito ai soli residenti o soggetti autorizzati in seguito all’apposita revisione del regolamento dedicato – che comprenderà il tratto di via Cagnacci dall’uscita del parcheggio in direzione via Faini, la stessa via Faini e via Palermo.

In via Palermo sarà rimossa la segnaletica orizzontale di sosta e istituito il senso unico di marcia in direzione di viale Marini, mentre in via Faini è prevista la bonifica della pavimentazione stradale danneggiata con l’eliminazione delle deformazioni causate dalle radici degli alberi presenti, che saranno comunque preservati al pari dei camminamenti pedonali, dei marciapiedi e dei sottoservizi.

Sul tratto di via Cagnacci compreso nella ztl saranno realizzati nuovi stalli di sosta, mentre il parcheggio della stessa via Cagnacci sarà convertito da sosta libera in area a pagamento, con il conseguente rifacimento della segnaletica orizzontale, verticale e l’installazione di due parcometri.

L'obiettivo dell'amministrazione è quello di razionalizzare gli accessi per ridurre il transito veicolare sulle strade interessate, che presentano limiti di conformazione e un consistente transito pedonale. Contemporaneamente, si interverrà per promuovere e incentivare l’utilizzo della sosta libera all’area Campana, a compensazione dell’introduzione della sosta a pagamento nel parcheggio Cagnacci.

“La razionalizzazione della viabilità e della sosta nelle vie Cagnacci, Faini e Palermo fa seguito a un confronto strutturato con i residenti della zona, che da tempo chiedono una limitazione del traffico in un’area residenziale e pedonale: va in questa direzione l’istituzione di una nuova ztl nel quadrante interessato” spiega la vice sindaca e assessora ai Lavori pubblici, Michela Mussoni. “Anche la scelta di istituire la sosta a pagamento nel parcheggio di via Cagnacci consentirà di ridurre il traffico, oltre ad assicurare un ricambio più continuo a vantaggio soprattutto delle attività economiche del centro”.

“A titolo di compensazione stiamo lavorando al potenziamento della segnaletica per l’area Campana, che resterà libera e dovrà essere sempre più utilizzata, considerando che si trova ad appena cinque minuti di cammino dal parcheggio Cagnacci: abbiamo in previsione di avviare anche un dialogo con Start Romagna per istituire una tariffa agevolata dell’autobus nel tratto compreso tra l’area Campana e la stazione ferroviaria per chi lascia l’auto in uno di questi due parcheggi e deve raggiungere il centro. Il rifacimento dell’asfalto in via Faini, infine, porterà una riqualificazione complessiva della vecchia ‘Venezia’ dallo Sferisterio a via Cupa: un intervento significativo e strategico, considerando la posizione della via e il suo utilizzo pedonale intensivo da parte di residenti e visitatori” conclude la vice sindaca.