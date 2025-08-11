  
Indietro
menu
menu

Interviene il Soccorso Alpino

69enne riminese colto da malore lungo un sentiero nel reggiano

In foto: @Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna (repertorio)
@Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna (repertorio)
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Lun 11 Ago 2025 15:07 ~ ultimo agg. 12 Ago 02:30
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Un 69enne, residente a Rimini, è stato soccorso nel Reggiano dopo aver accusato un forte malore ed essersi accasciato lungo il sentiero in discesa dalla sommità della Pietra di Bismantova. L'uomo, colpito da giramenti di testa e vertigini, è stato portato in salvo dal Saer, il Soccorso Alpino e Speleologico Emilia-Romagna.

A raggiungerlo, in prima battuta, è stato un tecnico della stazione del Monte Cusna che si è accertato delle sue condizioni prima dell'arrivo del Saer. Il 69enne è stato trasporto per un centinaio di metri, fino alla sommità della Pietra di Bismantova dove è atterrato l'elisoccorso per condurlo alla piazzola di atterraggio di Castelnovo ne' Monti dove un'ambulanza lo attendeva per il trasporto all'ospedale.

Altre notizie
Meeting
per venerdì 22 agosto

Digiuno e preghiera per la pace, il Meeting accoglie l'appello del Papa
di Redazione
Scudetto Rimini F.C.
Test col Cosmos a porte chiuse

Giovedì pomeriggio la riunione del GOS per Rimini-Gubbio
di Icaro Sport
VIDEO
repertorio
arrestato un 34enne

Turista 14enne molestato sessualmente in acqua. In spiaggia scoppia il caos
di Lamberto Abbati
@newsrimini
' i conti a fine stagione'

Legacoop su caro spiaggia: a Rimini prezzi competitivi, pesa caos concessioni
di Redazione
Jamil Sadegholvaad
avvistamenti lupi

Lupi. Sadegholvaad: Serve un piano comune. Parma (PD) interroga in Regione
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO