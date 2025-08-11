69enne riminese colto da malore lungo un sentiero nel reggiano

Un 69enne, residente a Rimini, è stato soccorso nel Reggiano dopo aver accusato un forte malore ed essersi accasciato lungo il sentiero in discesa dalla sommità della Pietra di Bismantova. L'uomo, colpito da giramenti di testa e vertigini, è stato portato in salvo dal Saer, il Soccorso Alpino e Speleologico Emilia-Romagna.

A raggiungerlo, in prima battuta, è stato un tecnico della stazione del Monte Cusna che si è accertato delle sue condizioni prima dell'arrivo del Saer. Il 69enne è stato trasporto per un centinaio di metri, fino alla sommità della Pietra di Bismantova dove è atterrato l'elisoccorso per condurlo alla piazzola di atterraggio di Castelnovo ne' Monti dove un'ambulanza lo attendeva per il trasporto all'ospedale.