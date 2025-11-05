  
Indietro
menu
menu

Se ne parla a Fuori dall'Aula

Emergenza casa e alberghi in difficoltà. Tutta colpa degli affitti brevi?

In foto: Affitti Brevi (immagine generata da AI)
Affitti Brevi (immagine generata da AI)
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Mer 5 Nov 2025 11:46 ~ ultimo agg. 11:56
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

In Emilia Romagna prende avvio l'iter di approvazione della nuova legge chiamata a regolamentare gli affitti brevi dando nuovi strumenti ai comuni. A livello nazionale si discute sull'inserimento nella manovra di bilancio dell'aumento della cedolare secca dal 21 al 26%. Gli affitti brevi finiscono così al centro della discussione: additati, da un lato, come una delle cause del calo di presenze nelle strutture ricettive ordinarie e dall'altro come elemento critico anche nella questione del cosiddetto "diritto all'abitare". 

Il tema sarà al centro della nuova puntata di Fuori dall'Aula in onda in diretta su Icaro TV (canale 18) alle 18 e in replica alle 21. In studio l'assessore del comune di Rimini Juri Magrini, il presidente Acer Tonino Bernabè, il presidente di Federalberghi Riccione Claudio Montanari e il portavoce regionale di Property Manager Italia Giovanni Vaccari. Sarà proposta anche una intervista a Evelin Metalli, titolare dell'agenzia Solo Affitti di Rimini

Sms e whatsapp al 337 511 336

Altre notizie
il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad
la risposta del sindaco

Sadegholvaad sull'eolico: "D'accordo con De Pascale. Serve un'operazione verità"
di Redazione
la locandina
dal 7 al 9 novembre

In arrivo a Rimini le reliquie di San Giuda Taddeo: il santo dei casi disperati
di Redazione
Polizia di Stato
Fermato dalla polizia

Furti e spaccate in serie, anche nel bar "del cuore". Denunciato un 35enne
di Redazione
Luca Pollone ospite di Calcio.Basket
Martedì alle 18 e alle 23

Calcio.Basket del 4 novembre, su Icaro TV: ospite Luca Pollone
di Icaro Sport
VIDEO
(Foto @Angels)
Basket Giovanile

Giovanili d’Eccellenza, arrivano due sconfitte casalinghe per gli Angels/RBR
di Icaro Sport
FOTO
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO