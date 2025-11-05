Emergenza casa e alberghi in difficoltà. Tutta colpa degli affitti brevi?

In Emilia Romagna prende avvio l'iter di approvazione della nuova legge chiamata a regolamentare gli affitti brevi dando nuovi strumenti ai comuni. A livello nazionale si discute sull'inserimento nella manovra di bilancio dell'aumento della cedolare secca dal 21 al 26%. Gli affitti brevi finiscono così al centro della discussione: additati, da un lato, come una delle cause del calo di presenze nelle strutture ricettive ordinarie e dall'altro come elemento critico anche nella questione del cosiddetto "diritto all'abitare".

Il tema sarà al centro della nuova puntata di Fuori dall'Aula in onda in diretta su Icaro TV (canale 18) alle 18 e in replica alle 21. In studio l'assessore del comune di Rimini Juri Magrini, il presidente Acer Tonino Bernabè, il presidente di Federalberghi Riccione Claudio Montanari e il portavoce regionale di Property Manager Italia Giovanni Vaccari. Sarà proposta anche una intervista a Evelin Metalli, titolare dell'agenzia Solo Affitti di Rimini

Sms e whatsapp al 337 511 336