Gemini Med a Macerata in cerca di conferme. La Titan Services con la Vtr Rimini

Serie B Maschile. Due belle vittorie consecutive, a Ravenna e in casa con Bologna, hanno portato la Beach & Park (da oggi Gemini Med, nuovo sponsor del sodalizio sammarinese), a scalare la classifica del girone D. Sabato prossimo c’è però da scendere a Macerata (arbitri Eleonora Garroni ed Eleonora Morabito), ad affrontare una squadra che fin qui ha fatto anche meglio dei Titani e che rappresenta una piazza dove la pallavolo è sport principe.

Samuel Frascio, potente schiacciatore della Gemini Med, dà questa lettura del match: “Macerata è tradizionalmente una squadra molto forte, indipendentemente dai cambi che avrà effettuato in formazione quest’anno. Ha tutte le caratteristiche dei team marchigiani: non molla mai e sbaglia poco. La potremo battere se saremo costanti per tutta la partita, cercando di non offrire appigli e non avendo cali d’intensità. Sarebbe bello dare vita a una striscia di vittorie…”.

A volte la Gemini Med sembra soffrire di questi cali di tensione. “Può succedere. È più una questione da partita che da allenamento. Forse in settimana ci si può lavorare tenendo sempre alto il ritmo ma credo sia più una questione mentale: essere sempre dentro la partita”.

Come giudichi la stagione finora? “Per quel che mi riguarda, dopo qualche problemino fisico all’inizio del campionato, oggi sto bene e sto dando il mio apporto. La squadra è molto unita e anche i nuovi innesti fanno gruppo. Possiamo fare bene”.

Classifica: Libertas Osimo 11, Sab Group Rubicone 10, Querzoli Forlì 10, Paoloni Macerata 9, Novavolley Loreto 9, Gemini Med San Marino 8, M&G Grottazzolina 6, Cavallino 4 Torri Ferrara 6, Okkaido Bologna 6, Sabini Castelferretti 5, Sios Novavetro San Severino Marche 4, Don Celso Volley Fermo 0, Consar Pietro Pezzi Ravenna 0, Montorio Teramo 0.

Prossimo turno. Paoloni Macerata – Gemini Med San Marino. Sabato 8 novembre alle 17 a Macerata.

---

Serie D femminile. Dopo due buone prestazioni contro Caf Acli Stella Rimini e Mattei Ravenna ma nessun punto, la Titan Services vorrebbe muovere la classifica. L’avversario in arrivo al Pala Casadei sabato prossimo non è però dei più abbordabili: la Vtr Rimini è in testa al campionato a punteggio pieno.

“La Vtr Riviera Volley è la squadra che ha vinto il campionato l’anno scorso e ha le carte in regola per vincere anche quest’anno – dice Stefano Sarti, allenatore della Titan Services. – È una squadra matura e c’è un’importante differenza d’esperienza rispetto a noi. Sarà un match da affrontare a viso aperto, senza paure. Sarebbe importante giocare una buona pallavolo e migliorare in alcuni fondamentali. Sono convinto che le mie giocatrici abbiano le qualità per crescere, anche se il campionato sembra molto più equilibrato e difficile rispetto all’anno scorso”.

Classifica: Vtr Rimini 6, Caf Acli Stella Rimini 6, Mattei Ravenna 5, Unica Volley Rimini 3, Alfonsine 3, Bcc Romagnolo Cesena 3, Acerboli Santarcangelo 3, Idea Volley Bellaria 3, Figurella Rimini 2, Vbr Liverani 2, Titan Services San Marino 0, Volley Academy Benelli 0.

Prossimo turno. Titan Services – Vtr Rimini. Sabato 8 novembre alle 19.30 a Serravalle.

Ufficio stampa Federvolley San Marino