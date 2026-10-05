Effetto eventi. Picco di arrivi il 31 maggio, Ferragosto giorno con più presenze

I dati giornalieri Istat sui movimenti turistici da gennaio ad agosto confermano ancora volta il legame tra eventi e picchi di flusso turistico a Rimini e in tutta la Riviera.

Andando a leggere nel dettaglio i numeri dei primi otto mesi nel Comune di Rimini, fra i 1.596.998 arrivi e 6.022.364 presenze totali, il giorno con più arrivi è stato il 31 maggio: 24.359. Il massimo delle presenze si registra invece il 15 agosto, con 62.030 pernottamenti. Mentre a livello provinciale il picco si registra sabato 30 maggio, con 65.411 arrivi: il 17% in più rispetto alla giornata record del 2025 (31 maggio, 56.035 arrivi). Nello stesso fine settimana si sono sommati la ventesima edizione di RiminiWellness, la data zero del tour di Vasco Rossi allo stadio Romeo Neri (30 maggio, preceduta dal soundcheck del 29) e il ponte della Festa della Repubblica.

L'effetto si è esteso a tutta la costa. Il 30 maggio è il giorno con più arrivi dell'anno anche a Riccione (15.870), Bellaria-Igea Marina (10.423), Cattolica (9.680) e Misano Adriatico (5.710).

Nel Comune di Rimini i tre giorni con più arrivi del 2026 sono tutti in questo weekend: domenica 31 maggio (24.359 arrivi), sabato 30 maggio (22.755) e venerdì 29 maggio (22.573). Dal 28 maggio al 2 giugno la città ha accolto 101.541 arrivi e 257.121 presenze.



Se il weekend di fine maggio detiene il primato degli arrivi, la settimana di Ferragosto resta il momento di massima presenza turistica. Sabato 15 agosto Rimini registra 62.030 presenze, il valore più alto dell'anno; seguono il 14 agosto (61.909) e l'11 agosto (61.145). Tutti gli otto giorni dell'anno sopra quota 60.000 presenze cadono tra l'11 e il 19 agosto.



Guardando i dati estivi mese per mese, la Notte Rosa, accompagnata dall'RDS Summer Festival in piazzale Fellini, porta sabato 20 giugno 18.148 arrivi e 51.905 presenze: è la giornata con più arrivi di giugno 2026. Venerdì 19 e sabato 20 giugno gli arrivi superano del 34% e del 21% la media degli stessi giorni delle settimane vicine. Mentre nei giorni feriali di Biglietti agli amici (23-25 giugno) gli arrivi crescono di circa il 30% rispetto agli stessi giorni delle settimane vicine.



Guardando al mese di luglio, i sabati si confermano le giornate di punta: 4, 11, 18 e 25 luglio superano tutti i 16.000 arrivi. Le presenze di luglio toccano il massimo il 25 luglio (58.386), giorno del Rimini Summer Pride, e il 18 luglio (58.108), nel pieno di Cartoon Club e RiminiComix. Sabato 1° agosto, nel weekend dei Me contro Te in piazzale Fellini e di #RiminiWow, Rimini registra 18.154 arrivi: il dato più alto dell'intera estate (da giugno ad agosto).



Il Meeting per l'amicizia fra i popoli (21-26 agosto) e la visita di Papa Leone XIV sabato 22 agosto, lasciano un segno evidente negli arrivi già dall'apertura: giovedì 20 e venerdì 21 agosto crescono del 33% e del 25% rispetto agli stessi giorni delle settimane vicine. Nei quattro giorni dal 20 al 23 agosto Rimini registra 51.887 arrivi e 225.070 presenze; nella sola giornata della visita del Santo Padre si contano 14.383 arrivi e 56.617 presenze.



“Destagionalizzazione – commenta il Sindaco Jamil Sadegholvaad - attraverso fiere, congressi, aeroporto, attrattività complessiva della città dalla spiaggia al centro all'entroterra, eventi. Questi dati confermano l'importanza di quest'ultimo asset, davvero incidente sul numero complessivo di arrivi e pernottamenti e capace di veicolare un valore aggiunto in termini promozionali. E' chiaro che la differenza la fanno eventi in grado di portare con sé un plus importante di 'ingaggio' e dunque capaci di distinguersi dai tantissimi che ormai vengono proposti da tutte le città e i paesi italiani”.