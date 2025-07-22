  
Già in vendita

EasyJet conferma i collegamenti riminesi anche per il 2026

In foto: il primo volo EasyJet da Basilea ©Riccardo Gallini /GRPhoto
il primo volo EasyJet da Basilea ©Riccardo Gallini /GRPhoto
di Andrea Polazzi   
Tempo di lettura 1 min
Mar 22 Lug 2025 09:18 ~ ultimo agg. 4 Ago 03:32
Dopo il buon andamento dei primi mesi di attività. EasyJet ha deciso di confermare i collegamenti avviati all'aeroporto di Rimini nell'aprile di quest'anno anche per la prossima stagione estiva. I voli per Londra Gatwick proseguiranno fino al 2 novembre e poi ripartiranno il 15 aprile 2026 mentre quelli per Basilea si interromperanno il 22 ottobre per ripartire il 24 maggio 2026. L'avvio posticipato delle rotte con la Svizzera è dovuto ad alcuni lavori che saranno realizzati nel locale aeroporto. Confermate anche le attuali frequenze, due a settimana il mercoledì e la domenica. Al momento la compagnia ha ufficializzato (e messo in vendita) i voli fino al 13 settembre. 

Si tratta di un risultato importante per lo scalo riminese visto che la conferma di EasyJet non era scontata ma legata al raggiungimento di percentuali di riempimento soddisfacenti per la compagnia. Non è escluso poi che possano arrivare ulteriori novità visto che solitamente in questa release vengono messe in vendita le destinazioni già note. 

