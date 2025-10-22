  
Fino a marzo

Controllo dei cinghiali, chiusa al mercoledì la ciclabile del Marecchia

In foto: controllo urgente dei cinghiali
controllo urgente dei cinghiali
di Redazione   
Tempo di lettura 2 min
Mer 22 Ott 2025 12:57 ~ ultimo agg. 13:05
La Provincia di Rimini ha disposto la chiusura temporanea di alcuni tratti del Percorso Storico-Naturalistico della Valle del Marecchia per consentire lo svolgimento di un piano di controllo urgente della fauna selvatica, in particolare dei cinghiali.
L’intervento, richiesto dall’Ambito Territoriale di Rimini del Settore Faunistico Venatorio, Pesca e Tartufi della Regione Emilia-Romagna, si svolgerà ogni mercoledì, dalle 7 alle 15 fino a marzo 2026.
 
I tratti interessati sono:
  • in sponda sinistra, dal ponte della SS 16 alla ex cava Ceisa, nei Comuni di Rimini, Santarcangelo di Romagna e Poggio Torriana;
  • in sponda destra, dal ponte della SS 16 a Ponte Verucchio, nei Comuni di Rimini, Santarcangelo di Romagna e Verucchio.
Durante le operazioni, i varchi di accesso saranno presidiati dal personale autorizzato, con la collaborazione del Corpo di Polizia Provinciale e delle Guardie Venatorie Volontarie, per garantire la sicurezza dei cittadini e degli operatori.
La chiusura interesserà solo i tratti di volta in volta coinvolti nelle operazioni di controllo, che si concentreranno nelle zone maggiormente popolate dai cinghiali.
L’attività rientra nel piano regionale volto a limitare i danni agricoli e gli incidenti stradali causati dall’eccessiva presenza di ungulati nel territorio.
Eventuali danni o infortuni derivanti dalle operazioni saranno a carico dell’Ambito Territoriale di Rimini, mentre spetterà agli organi di Polizia vigilare sul rispetto dell’ordinanza.
