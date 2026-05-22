Droga nascosta nel cespuglio. Giovane arrestato durante cessione a 65enne

I Carabinieri della Compagnia di Rimini - Sezione Operativa del NOR, hanno tratto in arresto in flagranza un 24enne albanese, disoccupato, domiciliato in una struttura ricettiva e già noto alle Forze dell’Ordine, per l’ipotesi di reato di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti.

Nel pomeriggio di ieri il giovane è stato notato in bicicletta vicino al sottopasso ciclopedonale di via Monti, in zona Lagomaggio: le sue continue soste nei pressi della fermata del Metromare hanno insospettito i militari. Gli agenti lo hanno quindi monitorato a distanza vedendolo prelevare qualcosa da un cespuglio per poi effettuare un rapido scambio con un passante. L’acquirente, un 65enne del posto subito controllato, è stato trovato con una dose di crack appena comprata e segnalato alla Prefettura quale assuntore.

Ispezionando gli arbusti, i Carabinieri hanno recuperato un contenitore occultato dal 24enne con all’interno ulteriori 27 involucri di crack e 13 di cocaina, tutte dosi pronte per la vendita al dettaglio. Le successive perquisizioni, effettuate sia sul posto sia al domicilio dell’arrestato, hanno consentito di rinvenire 260 euro in contanti.

Lo stupefacente e la somma in contanti sono stati sottoposti a sequestro.

Al termine degli accertamenti, su disposizione della Procura della Repubblica di Rimini, il giovane è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Stazione Carabinieri di Rimini Principale, in attesa della celebrazione del rito direttissimo,