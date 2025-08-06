Dopo il bagno al mare con amici, sale in auto e non parte. 24enne trovato morto

Tragedia martedì pomeriggio a Riccione, dove un ragazzo di 24 anni è stato trovato privo di vita all'interno della sua auto, parcheggiata nei pressi di piazzale Allende. Il giovane, di origini camerunensi, residente a Milano, è stato notato da alcuni passanti con la testa appoggiata al volante. Una posizione innaturale che ha fatto scattare immediatamente i soccorsi del 118. Al loro arrivo, però, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne in decesso.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della Perla Verde, il 24enne aveva raggiunto Riccione in auto per trascorrere la serata con alcuni parenti che vivono in città. Prima, però, avrebbe contattato alcuni amici che gli hanno dato appuntamento in spiaggia. Con loro avrebbe fatto un bagno in mare, poi i saluti e il ritorno in auto per raggiungere l'abitazione dei parenti. Una volta all'interno dell'abitacolo, complice il caldo, ha acceso l'aria condizionata al massimo (ancora funzionante all'arrivo dei soccorritori) e all'improvviso sarebbe stato colto da un malore fulminante.

Sul posto oltre ai carabinieri, che hanno accertato che la vettura non avesse segni di effrazione, era presente anche il medico legale, che ha ricondotto il decesso a cause naturali. Il pubblico ministero di turno, quindi, non ha ritenuto necessario disporre l'autopsia. Sconvolti amici e familiari, che faticano ad accettare l'improvvisa scomparsa di un ragazzo forte e apparentemente in salute.