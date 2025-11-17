Sosta pubblica, a Riccione confermate le tariffe 2025, riduzione al San Martino

Per il 2026 resteranno invariate le tariffe dei parcheggi pubblici a Riccione, con l’unica eccezione del parcheggio di piazzale San Martino al secondo piano interrato in cui la giunta ha disposto un calo delle tariffe per favorire una maggiore accessibilità e un utilizzo più ampio degli spazi disponibili.

“La decisione di confermare le tariffe dei parcheggi pubblici per tutto il 2026 – dichiarano la sindaca Daniela Angelini e l’assessore alla Mobilità Simone Imola – è un segnale concreto di attenzione verso cittadini e lavoratori. In un periodo segnato dal caro vita e dall’aumento generale dei costi dei servizi, l’amministrazione ha scelto di non applicare alcun incremento, mantenendo invariate le tariffe del 2025 e introducendo, alcune riduzioni e rimodulazioni come a San Martino e in piazza Unità. Si tratta di un impegno costante dell'amministrazione per garantire tariffe eque e una città sempre più accessibile per residenti e visitatori”.

I dettagli

Confermati i 630 euro per posto auto nei parcheggi pubblici non custoditi situati nei piazzali Toscanini Arturo (36 posti auto), Marchetti Filippo (42 posti auto) e presso il Residence “Tulipano” in viale Verdi angolo viale Monti (17 posti auto), i 550 euro per posto auto nel parcheggio Volta di viale Cortemaggiore (309 posti auto). Nel parcheggio San Martino piano -2 (79 posti auto) la tariffa stagionale scende a 630 euro e quella annuale a 700 euro.

La locazione dei posti auto sarà attiva dal 3 aprile al 30 settembre 2026 per i parcheggi Toscanini, Marchetti, Tulipano e San Martino (stagionali), dal 3 aprile al 20 settembre per il parcheggio Volta e dal 1° gennaio al 31 dicembre per i posti annuali del parcheggio San Martino.

Situazione invariata anche per le tariffe delle aree parcometri e dei relativi abbonamenti: per quelli in superficie restano fissate a 400 euro per il periodo estivo (dal 1° aprile al 30 settembre), a 30 euro al mese per il periodo invernale (da ottobre a marzo) e a 580 euro per l’abbonamento annuale.

Per le aree parcometri in struttura interrata – nei parcheggi di piazzale Curiel, piazzale Azzarita, palazzo dei congressi e parcheggio della Stazione – le tariffe rimangono pari a 500 euro per il periodo estivo, 30 euro mensili per il periodo invernale e 680 euro per l’abbonamento annuale.

Confermati gli abbonamenti speciali: 150 euro per il periodo dal 1° giugno al 15 settembre in viale Torino lato monte e in viale Vespucci (massimo due abbonamenti per attività), 70 euro per l’abbonamento stagionale o invernale in Piazza Unità, come recentemente deliberato per incentivare e favorire la sosta a rotazione a Riccione Paese, e 70 euro per la piccola pesca in zona porto. I posti riservati annuali continuano ad avere un costo di 600 euro, mentre quelli stagionali di 550 euro, con un massimo di due abbonamenti per attività.

Rinnovate anche le agevolazioni già previste con abbonamenti gratuiti per i residenti di viale Dante, nel tratto compreso tra i viali Galli e Ariosto, nei periodi di limitazione del traffico in occasione degli eventi del periodo natalizio, pasquale o durante la stagione estiva ; riduzione del 50% sui grattini giornalieri in occasione di convegni al Palazzo dei Congressi e del mercatino filatelico numismatico; possibilità di parcheggio gratuito per i pendolari in possesso di abbonamento ferroviario.