Asfaltature a Santarcangelo. Nuova fase di lavori sulla Trasversale Marecchia

Il piano di asfaltature dell’Amministrazione comunale di Santarcangelo da mercoledì 16 settembre interesserà la SP49-Trasversale Marecchia e un tratto di pista ciclopedonale. Per quanto di competenza comunale, le opere interesseranno il tratto di via Trasversale Marecchia dall’intersezione con via Vecchia Marecchia fino al termine del centro abitato, oltre ad un tratto di pista ciclopedonale.

Come in altri casi, per limitare i disagi alla circolazione, i lavori saranno eseguiti in orario notturno tra le 21 e le 6 e si concluderanno entro il 19 settembre. Lungo via Trasversale Marecchia verranno istituiti il senso unico alternato regolato da impianto semaforico o da movieri e il limite di velocità di 30 km/h in tutta l’area di cantiere, mentre pedoni e ciclisti non potranno transitare lungo la pista ciclopedonale.

Le opere rientrano nel lotto di interventi realizzati da Hera a compensazione dei lavori sul manto stradale e si inseriscono in un più ampio progetto del valore complessivo di oltre 2,5 milioni di euro, finanziato da Romagna Acque. Il maxi intervento consentirà una maggiore razionalizzazione delle reti acquedottistiche attraverso la connessione del serbatoio Cappuccini con l’impianto Galleria drenante e con i pozzi Bornaccino e Ceccarino, oltre alla realizzazione di nuove condotte e alla riqualificazione di alcuni tratti di rete.