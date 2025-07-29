Dire, fare, mangiare. In piazzale Kennedy la seconda edizione

Presentata la seconda edizione della rassegna enogastronomica "Dire, fare, mangiare" di scena a Piazzale Kennedy a Rimini dal 1 al 3 agosto.

Il comunicato stampa

Si è Svolta questa mattina presso La Lella al Mare la conferenza stampa di Dire Mare Mangiare Rimini 2025 alla presenza del Sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad, del Presidente della Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Rimini Sandro Santini, della food blogger Federica Gif, del Presidente della Cooperativa Operatori di spiaggia Rimini Mauro Vanni e di Maurizio Arlotti in rappresentanza degli operatori di piazzale Kennedy.

Dire, Mare, Mangiare. ha confermato la sua vocazione: raccontare in modo pop, autentico e coinvolgente l’identità enogastronomica riminese, in un intreccio di sapori, storie, benessere e musica. Un evento ideato e promosso dalla Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Rimini che, per il secondo anno consecutivo sceglie la cornice suggestiva di Piazzale Kennedy e del Parco del Mare per dar vita a un appuntamento gratuito, inclusivo e aperto a tutti.

“ Rimini come crocevia adriatica “ dice Sandro Santini “ all’interno di questa visione di incontro e scambio il vino deve ritrovare la sua caratteristica di convivialità, deve allontanarsi dall’austerità dei sapori di cui si è ammantato per tornare ad essere quello che è sempre stato nella storia, un elemento necessario per stare assieme”.

“ Rimini è un luogo di incontro e l’Amministrazione prova ad aiutare questa indole con eventi come questo ed interventi come piazzale Kennedy” dice il Sindaco Jamil Sadegholvaad” Molta strada è stata fatta e tanta ne resta da fare. Siamo attenti alle infrastrutture ma non possiamo esimerci dal cercare il bello per il futuro della nostra città, la spiaggia è la frontiera”.

“Dire Mare Mangiare vuole essere il luogo della sostenibilità, del buon cibo, del buon vino ma anche degli approfondimenti” esordisce Federica Gif “ dal sommelier internazionale Luca Gardini allo chef Carlo Cracco, da Laura Piazzi ( Lalaura di Radio Capital) a Eliana Leotta, da Fabio Canino a Francesco Aquila ce ne è nella terrazza di Mipiacemifabene per nutrire anche la mente oltre che il corpo”.

Mauro Vanni ha posto l’accento sulla necessità di non perdere la empatia e la capacità di accogliere che caratterizza Rimini, Maurizio Arlotti ha rimarcato l’importanza dei locali del mare nell’offerta dell’estate riminese.

Ogni sera per 3 giorni dall’1 al 3 agosto , la Passeggiata DOC propone degustazioni delle migliori etichette delle cantine riminesi, accompagnate da musica dal vivo, street food selezionato, i giochi di una volta per grandi e piccini, e l’inconfondibile atmosfera di una sagra urbana 2.0, allegra e raffinata.

Il cuore gastronomico dell’evento batte nella Food Court, dove a farla da padrone sarà il pescato dell’Adriatico: pesce azzurro, vongole romagnole e le ricette della tradizione marinara reinterpretate dall’Osteria Sociale Il Povero Diavolo, simbolo di inclusione e cucina etica. A fianco, spazio all’olio extravergine d’oliva delle colline riminesi e ad altri prodotti identitari del territorio.

Venerdì sulla terrazza panoramica affacciata sulla spiaggia ad aprire l’edizione 2025 sarà un evento nell’evento: “Rimini Doc. Anima Adriatica”, la cena simposio che unisce vino, mare e narrazione in un’unica serata.

Calici e parole si fonderanno in un’esperienza unica. A fare gli onori di casa saranno Federica Gif e Laura Piazzi (Lalaura di Radio Capital) mentre il protagonista indiscusso sarà Luca Gardini, The Wine Killer, sommelier di fama mondiale ed ambasciatore appassionato del vino riminese.

15 euro per 3 coupon di vino, uno per l’olio ed il bicchiere. Tutte le sere il Centro Fitness Gotha sarà presente con una proposta per gli appassionati del movimento.