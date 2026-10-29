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fiducia a forze dell'ordine

Inchiesta Falchi, la Lega chiede trasparenza. Non si infanghi l'intero corpo

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Redazione
   
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La Lega di Rimini in merito all'inchiesta che coinvolge alcuni appartenenti al "Nucleo Falchi" della Polizia Locale. “Piena fiducia e solidarietà alle donne e agli uomini delle Forze dell’Ordine e della Polizia Locale che quotidianamente svolgono il proprio servizio con professionalità, dedizione e senso del dovere, a tutela della sicurezza dei cittadini. Per la Lega riminese è fondamentale evitare generalizzazioni che rischierebbero di compromettere l’immagine e la credibilità di un intero Corpo. Resta inteso che eventuali comportamenti illegittimi, qualora accertati, devono essere condannati e sanzionati senza sconti. Le Forze dell'Ordine rappresentano, a nostro parere, un presidio indispensabile per garantire legalità e sicurezza ai cittadini che oggi più che mai chiedono controllo e sicurezza del territorio”.

“Al tempo stesso - prosegue la nota - auspichiamo che venga fatta piena chiarezza su tutti gli aspetti della vicenda, non ultimi quelli riguardanti la gestione di eventuali segnalazioni ricevute dalla pubblica amministrazione da parte di cittadini o degli inquirenti e del conseguente intervento finalizzato a eliminare comportamenti illeciti. Non possiamo ignorare quanto riportato dagli organi di informazione circa le valutazioni del GIP in merito alla presunta conoscenza della situazione da parte dei vertici del Corpo e conseguentemente degli organi dell'Amministrazione comunale direttamente responsabili della gestione del Corpo di Polizia Locale, ad iniziare dal Sindaco". La Lega di Rimini ritiene che "si debba garantire la massima trasparenza sul piano politico e amministrativo anche attraverso un chiarimento nelle sedi istituzionali competenti. Difendere la credibilità del Corpo della Polizia Municipale senza comportamenti omertosi da parte di chicchessia significa sostenere un percorso di legalità e sicurezza essenziali per la gestione del territorio e per la fiducia dei cittadini nelle Istituzioni”.

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