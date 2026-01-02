Consulenze notarili gratuite a Rimini: si riparte il 13 gennaio

Si conferma anche per il 2025 l’ampia partecipazione dei cittadini riminesi al servizio di consulenza notarile gratuita promosso dal Comune di Rimini in collaborazione con il Collegio Notarile dei Distretti Forlì–Rimini. Nel corso dell’anno sono stati 129 gli appuntamenti messi a disposizione del pubblico, grazie all’impegno dei 22 notai che si sono alternati nei turni di assistenza. Il servizio è attivo ogni martedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.00 presso gli uffici dell’URP in piazza Cavour. Dal suo avvio nel 2010 ad oggi, il progetto ha permesso di offrire 2.373 consulenze, confermandosi un punto di riferimento stabile e apprezzato dalla cittadinanza. Grazie al protocollo d’intesa tra Comune di Rimini e Collegio Notarile, negli ultimi 15 anni i professionisti hanno garantito un supporto su questioni giuridiche spesso complesse, contribuendo a rendere più consapevoli le scelte che riguardano patrimonio, famiglia e vita quotidiana.

Durante gli incontri, i cittadini hanno potuto approfondire un’ampia gamma di temi che spaziano dalle donazioni alle successioni fino ad arrivare ai testamenti e ai bonus fiscali legati agli immobili. Il servizio rappresenta un’opportunità preziosa per ricevere le prime indicazioni utili per orientarsi prima di intraprendere percorsi più articolati. Il calendario delle consulenze riprenderà martedì 13 gennaio 2026. Per prenotare un appuntamento è possibile contattare l’URP al numero 0541 704704.