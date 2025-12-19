Lo smog torna nei limiti. Cessano da sabato le misure emergenziali

A seguito del bollettino Arpae di oggi 19 dicembre, si informa che cessano da domani sabato 20 dicembre nei comuni di Rimini e Riccione le misure emergenziali antismog attivate lo scorso 18 dicembre. A Rimini dopo il picco di 102 microgrammi per metro cubo di martedì, il Pm10 mercoledì e giovedì è tornato sotto il limite di 50, così come tutti gli altri capoluoghi emiliano-romagnoli.