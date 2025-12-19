Domenica il Concerto di Natale del Coro Polifonico "Carla Amori"

Il Coro Polifonico Carla Amori, formazione riminese attiva dal 1979 e cappella musicale della Chiesa del Crocifisso, presenta il tradizionale Concerto di Natale, che si terrà domenica 21 dicembre alle 16 nella Chiesa del Crocifisso di Rimini.

Sotto la direzione del Maestro Andrea Angelini, con la partecipazione della pianista Alessandra Montali, della violoncellista Greta Mussoni e del soprano solista Rebecka Edvardsson, il coro accompagnerà il pubblico in un viaggio musicale che intreccia atmosfere sacre, suggestioni contemplative e pagine corali della più raffinata produzione contemporanea.

Il programma comprende brani di grande intensità emotiva e spirituale, tra cui O Nata Lux di Angelini, A Clare Benediction e The Lord bless you and Keep You di Rutter, The Ground di Gjeilo, The Road Home di Paulus, oltre a opere di Antognini, Nysted, Matsushita, De La Rue e Susana. Una selezione che unisce tradizione e modernità, meditazione e luminosità natalizia.

Da oltre quarant’anni il Coro Carla Amori porta la propria musica in Italia e all’estero, con esibizioni in sedi prestigiose come il Duomo di Milano, San Pietro a Roma, la Basilica dei Frari a Venezia e importanti palcoscenici europei. L’ensemble è composto da circa 25 cantori.



Ingresso libero. info@corocarlaamori.it