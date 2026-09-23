I giardini Montanari di Riccione diventeranno un parco. Cantiere entro ottobre

Passo avanti nella riqualificazione dei Giardini Montanari di Riccione. Il consiglio comunale ha, infatti, approvato lo schema del Contratto di rigenerazione urbana, che sancisce l’accordo formalizzato con la Regione Emilia-Romagna per l'intervento. Un via libera che garantisce la copertura finanziaria dell’opera, consentendo di accedere ai contributi regionali per la rigenerazione che avrà un costo totale di 2,5 milioni di euro.

I cantieri per la riqualificazione fino a viale Dante inizieranno entro il mese di ottobre, con l'obiettivo di ridurre al minimo i disagi per residenti e attività economiche e concludere l'intervento prima della scadenza naturale legata ai finanziamenti regionali: gli inizi del 2029.

La riqualificazione riguarda 8.100 metri quadrati. Si punterà molto sul verde che coprirà, con alberi (24 nuovi) e arbusti quasi tremila metri quadrati. 1.155 saranno i metri quadrati di rain garden (giardini della pioggia) con un sistema di giochi d’acqua ed evaporazione. L’uso di pavimentazioni chiare e di cemento drenante favorirà la permeabilità del suolo, mentre le acque meteoriche saranno stoccate in cisterne interrate per essere riutilizzate nell’irrigazione a goccia, evitando ogni spreco idrico. 2.400 metri quadrati saranno destinati a percorsi pedonali e ciclabili. Il transito veicolare rimarrà consentito solo per gli accessi dei residenti, le attività di carico e scarico degli esercizi commerciali e i mezzi di emergenza.

Per fare del nuovo parco un punto di riferimento per l’aggregazione, il Comune avvierà percorsi di partecipazione con cittadini attivi e realtà locali per la sottoscrizione di Patti di collaborazione, che permetteranno di gestire direttamente eventi culturali, laboratori scientifico-educativi e momenti di incontro.



“Con questo passaggio in Consiglio comunale diamo il via a un’opera strategica e attesissima, che restituirà ai cittadini e ai visitatori uno spazio pubblico completamente rinnovato, verde e pensato per le persone – dichiarano congiuntamente la sindaca di Riccione, Daniela Angelini, e l’assessore alla Rigenerazione urbana, Christian Andruccioli –. Desideriamo rivolgere un sincero ringraziamento alla Regione Emilia-Romagna per aver creduto nella bontà e nella qualità della nostra visione, premiando il progetto con un finanziamento determinante. I Giardini Montanari diventeranno un luogo di incontro ecologico e inclusivo, un esempio concreto di come sia possibile coniugare la sostenibilità ambientale con la vita sociale e culturale della comunità”.