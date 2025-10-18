Concessioni. De Pascale: Governo ha tradito le promesse ai balneari

Il presidente della Regione Michele de Pascale getta acqua sul fuoco delle polemiche scoppiate all'interno dello stesso PD dopo le sue dichiarazioni al TTG dove aveva promesso sostegno alla battaglia del Governo per garantire equi indennizzi ai concessionari balneari uscenti. "Queste polemiche" dice "hanno oscurato questo fatto: il Governo aveva promesso una cosa e sta facendo tutto il contrario". Nei giorni scorsi, una settantina di iscritti al Partito Democratico riminese avevano scritto una lettera al segretario regionale Tosiani lamentando la linea della Regione. Al TTG il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini aveva annunciato anche di voler ritoccare l'articolo 49 del Codice della navigazione che parla di "indennizzi zero" proprio per togliere appigli a Bruxelles.

Il presidente de Pascale è stato interpellato sul tema all'arrivo ad un convegno a Bologna e ha cercato di chiarire la posizione della Regione: "è passato solo il punto su cui siamo d'accordo. All'incontro che abbiamo avuto ho rappresentato una cosa chiara, che i balneari conoscono bene: questo Governo aveva promesso agli operatori del settore che li avrebbe fatti uscire dalla Bolkestein" evitando così le evidenze pubbliche. "Era una promessa - aggiunge - fatta da tutte le forze politiche di maggioranza, nessuna esclusa: Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega. È stata una promessa che il giorno dopo le elezioni è completamente evaporata". Oltre al danno quindi anche la beffa che "in questo momento nemmeno è chiaro se chi perderà la concessione vedrà o non vedrà un indennizzo. Ho fatto l'esempio dei tassisti, per i quali è previsto un indennizzo ad ogni nuova licenza emanata. Il gestore di uno stabilimento balneare, che perde la concessione e deve smettere di fare impresa, oggi non avrebbe alcun indennizzo. Il ministro ha proposto una strada ed è una strada di minima, sul minimo che si possa fare. Su questo - conferma comunque de Pascale- avrà tutta la collaborazione della Regione Emilia-Romagna"