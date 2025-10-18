Il centro destra guarda già al voto 2027: incontro tra i coordinatori

Il centro destra, che nelle ultime tornate elettorali riminesi si era distinto per alcune scelte prese proprio all'ultimo minuto, questa volta ha deciso di giocare d'anticipo. Nei giorni scorsi infatti c'è stato un primo incontro tra i coordinatori provinciali, Nicola Marcello (Fratelli d'Italia), Elena Raffaelli (Lega) e Antonio Barboni (Forza Italia), in vista delle amministrative che nella primavera 2027 interesseranno alcuni dei maggiori comuni del territorio come Rimini, Riccione e Cattolica. In una nota diffusa dai coordinatori si parla di un percorso "nel segno della condivisione, della serenità e della operosità". Il primo incontro si è focalizzato in particolare sul comune capoluogo e ha visto la presenza anche dei coordinatori comunali dei tre partiti della coalizione. Primo passo "stabilire il metodo e il merito del percorso politico di avvicinamento a questa scadenza" si legge. A breve ci sarà un nuovo appuntamento nel corso del quale saranno concordate "le macroaree del programma di governo della città che verranno sviluppate da appositi gruppi di lavoro con soluzioni e proposte concrete ed immediatamente attuabili". Poi nel 2026 sarà aperto il confronto con le categorie economiche e con i cittadini "per implementare suggerimenti e proposte e un confronto con altre forze politiche moderate per coinvolgerle nel progetto". Aspetto fondamentale sarà poi la scelta del candidato sindaco che nelle scorse tornate elettorali ha visto spesso il centro destra in difficoltà nell'indicare un nome condiviso.