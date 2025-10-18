  
Indietro
menu
menu

Inizia il percorso a Rimini

Il centro destra guarda già al voto 2027: incontro tra i coordinatori

In foto: Marcello, Raffaelli e Barboni
Marcello, Raffaelli e Barboni
di Redazione   
Tempo di lettura 2 min
Sab 18 Ott 2025 09:59 ~ ultimo agg. 10:15
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 2 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Il centro destra, che nelle ultime tornate elettorali riminesi si era distinto per alcune scelte prese proprio all'ultimo minuto, questa volta ha deciso di giocare d'anticipo. Nei giorni scorsi infatti c'è stato un primo incontro tra i coordinatori provinciali, Nicola Marcello (Fratelli d'Italia), Elena Raffaelli (Lega) e Antonio Barboni (Forza Italia), in vista delle amministrative che nella primavera 2027 interesseranno alcuni dei maggiori comuni del territorio come Rimini, Riccione e Cattolica. In una nota diffusa dai coordinatori si parla di un percorso "nel segno della condivisione, della serenità e della operosità". Il primo incontro si è focalizzato in particolare sul comune capoluogo e ha visto la presenza anche dei coordinatori comunali dei tre partiti della coalizione. Primo passo "stabilire il metodo e il merito del percorso politico di avvicinamento a questa scadenza" si legge. A breve ci sarà un nuovo appuntamento nel corso del quale saranno concordate "le macroaree del programma di governo della città che verranno sviluppate da appositi gruppi di lavoro con soluzioni e proposte concrete ed immediatamente attuabili". Poi nel 2026 sarà aperto il confronto con le categorie economiche e con i cittadini "per implementare suggerimenti e proposte e un confronto con altre forze politiche moderate per coinvolgerle nel progetto". Aspetto fondamentale sarà poi la scelta del candidato sindaco che nelle scorse tornate elettorali ha visto spesso il centro destra in difficoltà nell'indicare un nome condiviso.

Altre notizie
repertorio (Ministero dell'Interno)
Morrone: monitoreremo progetti

Scuole sicure. Dal ministero a Rimini 33.197 euro per contrastare lo spaccio
di Redazione
Rimini-Juventus Next Gen
Fino alle 14:30

Rimini-Juventus Next Gen: botteghino del "Neri" aperto domenica dalle 13
di Icaro Sport
Scaligera Verona-RBR
Pala Agsm Aim, domenica ore 18

Alla scoperta della Tezenis Verona, avversaria di RBR
di Icaro Sport
la Sala delle Donne
Gruppo Terziario Donna

Una 'Sala delle Donne' alla Gambalunga per celebrare le protagoniste di Rimini
di Redazione
FOTO
Rendering
Lavori per 600mila euro

Al via la riqualificazione di via della Repubblica a Misano
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO