Al via la riqualificazione di via della Repubblica a Misano

Partirà lunedì 20 ottobre un intervento, in due fasi, di riqualificazione dell’asse commerciale di Via Repubblica a Misano.Il tratto interessato è quello compreso tra la Stazione ferroviaria e la Statale 16.

La prima fase, che si aprirà lunedì con l’allestimento del cantiere da parte di Hera, prevede il rifacimento dell’acquedotto. I lavori procederanno per tratti, partendo dalla Stazione, e comporteranno progressive chiusure al traffico veicolare, con la viabilità alternativa che sarà di volta in volta riorganizzata sulle vie adiacenti e che sarà debitamente segnalata, mentre i marciapiedi resteranno sempre accessibili ai pedoni.

La seconda fase rappresenta il cuore della riqualificazione urbana e che prevede interventi per un importo complessivo di 600.000 euro, di cui 200.000 euro finanziati attraverso fondi regionali previsti per la riqualificazione dei centri commerciali naturali.

È previsto il rifacimento integrale dei marciapiedi, la creazione di nuove aiuole verdi, la posa del nuovo manto stradale e la riorganizzazione degli spazi di sosta.

“Il progetto – spiega il sindaco Fabrizio Piccioni – ha come obiettivo quello di riqualificare un asse commerciale importante come quello di via Repubblica, conservandone l’appetibilità, e di preservare il commercio di vicinato che, per una comunità come la nostra, rappresenta una risorsa preziosa. L’intervento prevede la preservazione e ottimizzazione dei parcheggi esistenti attraverso l'allargamento della sede stradale, così da garantire il mantenimento degli stalli di sosta tra le alberature esistenti, che saranno conservate. Il tutto rendendo più belli e funzionali i marciapiedi”.

Il progetto di riqualificazione complessiva di Via Repubblica è stato illustrato ai residenti, insieme al piano delle chiusure, in un incontro pubblico che si è tenuto venerdì scorso alla Palazzina Bianchini.